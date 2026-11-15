دفعة قوية للفارس الابيض قبل استئناف الموسم.. تطورات جديدة داخل الزمالك

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته لاستئناف منافسات الموسم، تحت قيادة معتمد جمال، في ظل ارتباط الفريق بعدد من المواجهات المهمة على المستويين المحلي والقاري، وسط محاولات الجهاز الفني لاستعادة أكبر عدد من اللاعبين المصابين قبل المرحلة المقبلة.

ويستعد الزمالك لخوض مباراة ودية أمام البنك الأهلي يوم الثلاثاء 17 نوفمبر الجاري، ضمن برنامج الإعداد خلال فترة التوقف الدولي، قبل مواجهة الجونة يوم 23 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد خالد بشارة.

كما ينتظر الفريق الأبيض اختبارًا أفريقيًا مهمًا أمام النادي الإفريقي التونسي يوم 28 نوفمبر ، في افتتاح مشواره بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث يتواجد الزمالك في المجموعة الثانية بجانب الإفريقي ومولودية الجزائر ويانج أفريكانز التنزاني

وعلى المستوى القاري، يطمح الزمالك إلى تحقيق انطلاقة قوية في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، خاصة أن مواجهة النادي الإفريقي تمثل اختبارًا مهمًا للفريق في بداية مشواره نحو المنافسة على اللقب.

ويسعى معتمد جمال لاستغلال فترة التوقف الحالية في تجهيز اللاعبين، ومعالجة الأخطاء الفنية والبدنية، واستعادة المصابين، من أجل دخول المرحلة المقبلة بأكبر قدر من الجاهزية، في ظل طموحات جماهير القلعة البيضاء بالمنافسة على البطولات المحلية والقارية