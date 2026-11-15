الكاف يحدد موعد مباراة الزمالك والإفريقي في دوري أبطال أفريقيا

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسؤولي نادي الزمالك بموعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام نظيره الإفريقي التونسي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقرر إقامة المباراة في السادسة مساء يوم السبت الموافق 28 نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

ويتواجد فريق الزمالك على رأس المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا، رفقة يانج أفريكانز التنزاني ومولودية الجزائر واالأفريقي التونسي.

وكان الزمالك تأهل إلى دور المجموعات على حساب الجيش الرواندي، بعد الفوز في مباراة الذهاب بالدور التمهيدي الثاني بهدف دون رد، وتكرار النتيجة ذاتها في لقاء الإياب.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة جديدة أمام نظيره الجونة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027، في لقاء يسعى خلاله الفارس الأبيض لمواصلة انتصاراته ومطاردة صدارة جدول الترتيب، بينما يتطلع الجونة لتحقيق فوزه الأول في المسابقة هذا الموسم.

موعد مباراة الزمالك والجونة

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع الجونة يوم الاثنين 23 نوفمبر 2026، على ملعب خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.



وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على أن تنقل عبر شاشة قناة أون سبورت، الناقل الحصري لمنافسات الدوري المصري الممتاز.

موقف الزمالك في جدول ترتيب الدوري

ويدخل الزمالك المواجهة محتلاً المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة، بعدما خاض 8 مباريات، حقق خلالها 6 انتصارات، وتعادل في مباراة واحدة، وتلقى هزيمة واحدة.

وسجل لاعبو الزمالك 11 هدفًا خلال مشوارهم بالمسابقة، بينما استقبلت شباك الفريق 4 أهداف فقط، ليصل فارق الأهداف إلى 7، ويواصل الأبيض مطاردة الأهلي وبيراميدز على صدارة جدول الترتيب.