وزير الخارجية يبحث مع الصندوق العربي للإنماء تمويل المشروعات القائمة والمستقبلية

اجتمع د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الأحد ١٥ نوفمبر، مع فوزي الحنيف، المدير العام للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، خلال زيارته إلى دولة الكويت لترؤس اجتماعات الدورة الرابعة عشرة للجنة المصرية الكويتية المشتركة.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاجتماع قد استهدف مناقشة سبل دفع آليات التعاون القائمة مع الصندوق وبحث آفاق تطويرها، حيث ناقش الوزير عبد العاطي المشروعات التنموية المشتركة مع الصندوق، مستعرضاً جهود تطوير منظومة إدارة وحوكمة التمويلات التنموية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

كما بحث الجانبان المبادرة المقترحة لإطلاق مسار تشاوري مشترك لتطوير محفظة المشروعات القائمة والمستقبلية للفترة ٢٠٢٧–٢٠٣٠، مع إمكانية تعزيز الشراكة مع الصندوق في إطار حرص الدولة المصرية على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فضلاً عن توسيع التعاون في مجالات التمويل والدعم الفني وبناء القدرات.