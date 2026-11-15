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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير يكشف كواليس رحيل فايلر عن الأهلي ويكشف سر تراجع مسيرته

شوبير
شوبير
منار نور

شن الإعلامي أحمد شوبير هجوماً حاداً على السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، بسبب طريقة رحيله عن الفريق في توقيت بالغ الحساسية، قبل خوض منافسات نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا، رغم تمسك إدارة القلعة الحمراء باستمراره والاتفاق معه على تجديد عقده.

وقال شوبير، خلال تصريحاته الإذاعية عبر «راديو أون سبورت»، إن فايلر عاش فترة مميزة داخل النادي الأهلي، وحظي بإمكانات واستقرار كبيرين، مؤكداً أن القلعة الحمراء ساهمت في إعادة المدرب السويسري إلى واجهة التدريب ووضعه مجدداً على خريطة كرة القدم العالمية، على غرار ما حدث مع مواطنه مارسيل كولر.

وأضاف أن مشوار فايلر التدريبي بعد مغادرة الأهلي لم يشهد النجاح المنتظر، بل تخللته عدة تجارب غير موفقة، وصولاً إلى محطته الأخيرة في الدوري الأمريكي، التي وصفها شوبير بأنها الإخفاق الأكبر في مسيرته.

وأشار الإعلامي إلى أن تجربة فايلر تعكس حجم الدور الذي يلعبه الأهلي في توفير الاستقرار والإمكانات اللازمة للمدربين، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على نجاحهم وظهورهم بصورة مميزة.

شوبير الاهلي فايلر

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