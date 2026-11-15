منتخب مصر يقترب من حسم التأهل لأمم إفريقيا 2027.. سيناريو يجمع الفراعنة وأنجولا

أصبح منتخبا مصر وأنجولا على أعتاب التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2027، بعد النتائج التي شهدتها منافسات المجموعة الثانية، والتي عززت موقف المنتخبين في سباق حجز بطاقتي التأهل إلى البطولة القارية.

وحقق منتخب مصر فوزًا كبيرًا على مالاوي بنتيجة 5-0، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط، قبل أن يحقق منتخب أنجولا انتصارًا مهمًا على جنوب السودان بهدفين دون رد، ليصل بدوره إلى 7 نقاط، متساويًا مع الفراعنة في صدارة المجموعة، مع تفوق المنتخب المصري بفارق الأهداف.

سيناريو التأهل المبكر لمنتخبي مصر وأنجولا

وبحسب حسابات المجموعة، فإن وصول المنتخبين إلى النقطة العاشرة سيضعهما في موقف قوي للغاية لحسم التأهل، خاصة أن مالاوي وجنوب السودان لن يتمكنا من تجاوز هذا الرصيد وفقًا لنتائجهما الحالية والمباريات المتبقية.

والفوز على مالاوي وانتصار أنجولا على جنوب السودان لا يعنيان تأهل المنتخبين رسميًا حتى الآن، إذ يحتاج كل منتخب إلى استكمال حساباته وفق نتائج الجولات المتبقية، مع مراعاة ترتيب المجموعة ومعايير كسر التعادل.

ترتيب المجموعة الثانية

مصر: 7 نقاط.

أنجولا: 7 نقاط.

مالاوي: 3 نقاط.

جنوب السودان: دون نقاط.

وتتبقى ثلاث جولات لكل منتخب في المجموعة، كما أن مواجهة أنجولا وجنوب السودان المقبلة تمثل فرصة جديدة للمنتخب الأنجولي لتعزيز موقفه في التصفيات.

موعد سفر مصر لمالاوي

يخوض لاعبو منتخب مصر الأول، تدريبات تدريبات بدنية، اليوم الإحد، ضمن برنامج الإعداد لمواجهة منتخب مالاوي، لاستعادة الجاهزية البدنية بعد المباراة الأخيرة بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية2027.

ومن المقرر أن تسافر بعثة المنتخب عصر اليوم الأحد، إلى مالاوي، لمواصلة الاستعداد للمواجهة المرتقبة، المقرر لها الساعة الثالثة، عصر الثلاثاء المقبل، في الجولة الرابعة من تصفيات أمم أفريقيا ، بعدما حسم الفراعنة لقاء الجولة الثالثة بالقاهرة بخماسية دون رد.

تجهيز اللاعبين

ويسعى الجهاز الفني بقيادة على ماهر، المدير الفني، إلى تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا، قبل اللقاء للاقتراب من حسم بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية عن المجموعة الثانية، التي يتصدرها المنتخب برصيد 7 نقاط.

ويرأس بعثة المنتخب في مالاوي خالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.