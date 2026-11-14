منتخب مصر مواليد 2007 يواصل استعداداته لمواجهة تنزانيا وديًا

يواصل منتخب مصر مواليد 2007 تحضيراته لمواجهة نظيره التنزاني، في المباراة الودية الثانية بين المنتخبين، وذلك ضمن برنامج الإعداد والتجهيز للاستحقاقات المقبلة.

ويعمل الجهاز الفني لمنتخبنا بقيادة وائل رياض على استغلال المواجهة المقبلة للوقوف على مستوى اللاعبين، وتجربة عدد من العناصر، إلى جانب تنفيذ الجوانب الفنية والخططية التي يسعى الجهاز الفني إلى تطبيقها خلال المرحلة الحالية.

وتمثل المباراة فرصة جديدة أمام اللاعبين لإثبات قدراتهم، وتعزيز الانسجام بين عناصر الفريق، ومواصلة اكتساب الخبرات من خلال الاحتكاك بمنتخب تنزانيا.