أحمد موسى: ارتباك هائل في قطاع الطيران بأمريكا.. و3000 رحلة جوية كانت عالقة بالسماء

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن العالم يتابع ما يحدث في الطيران الأمريكي بعد أزمة الشلل التي أصابت القطاع الحيوي .

وقال أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" وزير النقل الأمريكي عقد مؤتمر صحفي لكشف ملابسات ما حدث في أمريكا وتم نفي تواجد أي هجوم سيبراني على قطاع الطيران الأمريكي".

وتابع :" أمس كان هناك 3000 رحلة جوية عالقة في سماء الولايات المتحدة بعد أزمة تعطل حركة الطيران".

وأضاف :" كان هناك ارتباك هائل في قطاع الطيران بالولايات المتحدة الامريكية ".

وتابع :" الامريكان شغالين من إمبارح على ضرورة موافقة الكونجرس على صرف 50 مليار دوار لإصلاح نظام المراقبة الجوية في الولايات المتحدة ".