خالد الجندي: لا أحد يبلغ منزلة الصحابة.. لكن يمكن الاقتداء بأعمالهم والتشبه بهم

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الصحابة- رضي الله عنهم وأرضاهم- لهم منزلة ومكانة وفضلا لا يمكن لأحد أن يبلغها مهما قدم من أعمال، مشددًا على ضرورة التفرقة بين الاقتداء بأعمال الصحابة والتشبه بهم في العمل، وبين مساواتهم في المرتبة والدرجة.

وأوضح الجندي، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على قناة «DMC»، اليوم السبت، أن الله سبحانه وتعالى مدح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم، في قوله- تعالى-: «محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم»، وصولًا إلى قوله: «ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل»، مشيرًا إلى أن الصحابة كانت لهم أوصاف مذكورة في الكتب السماوية قبل بعثة النبي- صلى الله عليه وسلم-.

التشبه بالصحابة

وأشار إلى أن الحديث عن التشبه بالصحابة لا يعني ادعاء الوصول إلى منزلتهم أو مساواتهم في الأجر والمكانة، وإنما المقصود أن الإنسان يستطيع أن يقدم أعمالًا تشبه أعمالهم، وأن يقتدي بما قدموه من خير، فهناك فرق بين التشبه في العمل ومساواتهم في المرتبة.

وشدد على أن الله- سبحانه وتعالى- لم يبعث النبي- صلى الله عليه وسلم- ليكون نموذجًا غير قابل للتطبيق، وإنما ليكون قدوة يقتدي بها المسلمون في أفعالهم وسلوكهم، مستشهدًا بقوله- تعالى-: «لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة».

وأكد أن التشبه بالنبي والصالحين في أعمال الخير «أمر محمود»، وليس انتقاصًا من مكانتهم.

وأضاف أن التشبيه لا يعني المساواة أو التطابق، بل هو وسيلة لتقريب المعاني إلى الأذهان، مستشهدًا بالمثل الشهير: «عليٌّ كالأسد»، موضحًا أن المقصود هو التشبيه في الشجاعة، وليس أن الإنسان يشبه الأسد في جميع صفاته.

واستشهد الجندي بقوله- تعالى-: «الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح»، موضحًا أن استخدام التشبيه في القرآن الكريم يأتي لتقريب المعنى إلى فهم الإنسان، ولا يعني أن نور الله- سبحانه وتعالى- يشبه المصباح في حقيقته، فالتشبيه من النعم التي سخرها الله للناس؛ حتى يدركوا المعاني بصورة أوضح.