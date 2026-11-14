افتتاح مسجدين بقرية بنى عمر بديرب نجم وحى الـ 30 بالعاشر من رمضان بتكلفة 10 ملايين جنيه

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بأعمار بيوت الله عز وجل، باعتباره أحد المحاور المهمة لخدمة المواطنين، مشيرا إلى أن افتتاح المساجد الجديدة سواء بعد الإحلال والتجديد أو الإنشاء الجديد يأتي في إطار التعاون المثمر بين المحافظة ووزارة الأوقاف.

أوضح المحافظ أن هذه الجهود تعكس حرص الدولة على الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً، مؤكداً استمرار دعم مشروعات تطوير ورفع كفاءة المساجد بمختلف أنحاء المحافظة.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية أن المديرية تواصل تنفيذ خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله عز وجل – مادياً و روحانياً وفكرياً، مشيراً إلى أنه تم أمس إفتتاح مسجدين بتكلفة تقديرية تجاوزت ١٠ مليون و ٥٠٠ ألف جنيه بالمحافظة حيث تم صيانة وتجديد مسجد الأسلام جميزة _ بقرية بنى عمر _ بمركز ديرب نجم بتكلفة تقديرية ٥٠٠ ألف جنيه وإنشاء حديث مسجد المصطفي المختار _ الحى ال ٣٠ مجاورة ٤ _ بمدينة العاشر من رمضان بتكلفة ١٠ مليون جنيه.

وأضاف وكيل الوزارة أن هذه الأفتتاحات تأتي ضمن خطة الوزارة لإعمار بيوت الله عز وجل وتطويرها بما يليق بقدسيتها، بما يسهم في تهيئة الأجواء الإيمانية للمصلين، تنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، مؤكدا أن رسالة المسجد لا تقتصر على البناء فقط بل تمتد لتشمل نشر الفكر الوسطي المستنير وترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية وتعزيز الوعي الديني الصحيح فى المجتمع.