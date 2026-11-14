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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إضافة سؤال poetry في امتحان انجليزي المرحلة الإبتدائية بمدارس اللغات

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أعلنت الصفحة الرسمية للتوجيه العام للغة الإنجليزية بمحافظة الجيزة على فيس بوك ، تنبيها عاجلا لموجهي ومشرفي مادة اللغة الإنجليزية بمدارس اللغات ، بخصوص مواصفات امتحانات المرحلة الإبتدائية(مادة المستوى الرفيع) ، شمل هذا التنبيه الإعلان عما يلي : أنه بالنسبة للصفوف من الرابع حتى السادس الأبتدائي تم إضافة سؤال poetry شعر خاص بكل فرقة والقصائد موجودة فى كتاب الطالب

وشددت الصفحة الرسمية للتوجيه العام للغة الإنجليزية بمحافظة الجيزة بفيس بوك على موجهي ومشرفي مادة اللغة الإنجليزية بمدارس اللغات ، على أنه لابد من تحضير وشرح القصائد موجودة فى كتاب الطالب للطلبة ، مؤكدة أنهسيتم ارسالها للالتزام بهم في المدارس الرسمية لغات وكذلك المدارس الخاصه لغات حتى إذا كان كتاب المستوى الرفيع المستخدم من القائمة لا يوجد به poetry

وكان قد أعلن رمضان عوض، معلم خبير اللغة الإنجليزية، عبر صفحته على “فيس بوك”، مواصفات امتحانات اللغة الإنجليزية للمرحلة الثانوية، مؤكداً أنه تمت إضافة سؤال الترجمة المقالي، وتمت زيادة درجات القصة لثلاث درجات.


ونشر المعلم المذكور الضوابط العامة للورقة الامتحانية لمادة اللغة الإنجليزية، وفقا لما أعلنه المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وجاءت كما يلي:

- أن تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.

ـ أن تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

ـ أن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل للأصعب.

- أن توزان الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

- أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

ـ أن تستوفي الورقة لامتحانية البيانات الأساسية (المدرسة - الصف - المادة - الزمن - الدرجة - الفصل الدراسي لغير الثانوية العامة - العام الدراسي).

ـ جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها وحجم الخط والنوع الخط والمسافات بين السطور والهوامش، والعناوين وتعليمات الأسئلة وجودة الطباعة والخلو من الأخطاء اللغوية والطباعة.

ـ يراعى في أسئلة الورقة الامتحانية عدم احتوائها على أي موضوعات أو عبارات سياسية أو دينية أو منحازة إلى فئة معينة دون غيرها.

ـ بالنسبة لسؤال قطعة الفهم القرائي، لا بد أن تحتوي القطعة في معظمها على مفردات لغوية مما درسه الطالب، على ألا يتم إدراج القطعة من كتب المقرر الدراسي للصف المستهدف.

مواعيد امتحانات نصف العام 2027 

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مواعيد  امتحانات نصف العام 2027 ، مؤكدة ما يلي:

ـ موعد  امتحانات نصف العام 2027  لطلاب صفوف النقل: من 9 يناير 2027 حتى 14 يناير 2027.

ـ موعد امتحانات الجدارات الأساسية لصفوف النقل لمدارس التعليم الفني: من السبت 9 يناير 2027.

ـ موعد  امتحانات نصف العام 2027  لطلاب الشهادة الإعدادية: من 16 يناير 2027 حتى 21 يناير 2027.

الصفحة الرسمية للتوجيه العام للغة الإنجليزية الجيزة مواصفات امتحانات المرحلة الإبتدائية مادة اللغة الإنجليزية اللغة الإنجليزية

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