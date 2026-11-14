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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أكبر سعر دولار في البنوك المصرية الآن

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

استقر  أكبر  سعر دولار استقرارًا مع بدء التعاملات الصباحية اليوم السبت 14-11-2026 بالتوازي مع تجميد العمل في السوق الرسمية.

إجازة البنوك

وعطل البنك المركزي المصري العمل في البنوك المصرية منذ مساء الخميس الماضي حتي مساء اليوم السبت بمناسبة مواعيد الراحة الأسبوعية في الجهاز المصرفي.

سعر الدولار مقابل الجنيه

آخر تحديث لأكبر سعر دولار

وصل آخر تحديث لـ أعلى سعر دولار 53.52 جنيه للشراء و 53.62 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

متوسط سعر الدولار

استقر متوسط سعر الدولار بالتزامن مع تعطل العمل في البنوك منذ مساء الخميس وحتى مساء اليوم السبت.

سعر الدولار اليوم

وأظهرت تداولات الدولار ثباتا من دون تغيير على مستوى البنوك العاملة داخل السوق المصرية.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري

سعر الدولار في البنك المركزي

وبلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 53.38 جنيه للشراء و 53.48 جنيه للبيع.

أقل سعر 

وسجل أقل سعر دولار 53.34 جنيه للشراء و 53.44 جنيه للبيع في بنكي "كريدي أجريكول، أبوظبي الأول".

وبلغ ثاني أقل سعر دولار 53.35 جنيه للشراء و 53.45 جنيه للبيع في بنوك "التعمير والإسكان، فيصل الإسلامي، الإسكندرية، التجاري الدولي CIB، أبوظبي التجاري".

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه 53.37 جنيه للشراء و53.47 جنيه للبيع في بنكي قطر الوطني QNB، بيت التمويل الكويتي.

سعر الدولار اليوم

الدولار في أغلب البنوك

وصل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 53.39 جنيه للشراء و 53.49 جنيه للبيع في بنوك "المصرف المتحد، HSBC، الكويت الوطني، التنمية الصناعية، قناة السويس، التنمية الصناعية، مصر، المصري الخليجي، البركة، المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 53.4 جنيه للشراء و 53.5 جنيه للبيع في بنكي الأهلي الكويتي وسايب.

سعر الدولار مقابل الجنيه

أعلى سعر دولار 

بلغ أعلى سعر دولار 53.52 جنيه للشراء و 53.62 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وسجل ثاني أعلى سعر دولار 53.5 جنيه للشراء و 53.6 جنيه للبيع في بنك نكست.

البنك المركزي

خصوم البنوك

تحسنت مديونية الشيكات مستحقة الدفع ضمن مديونية البنوك إلي 25.06 مليار جنيه في مايو الماضي بعد أن كانت 30.98 مليار جنيه في إبريل السابق ومقارنة بـ 21.81 مليار جنيه في مارس 2026.

وأكد تقرير صادر عن البنك المركزي المصري وصول إجمالي الخصوم الأخرى إلي 3.951 تريليون جنيه في مايو الماضي مقابل 3.61 تريليون جنيه في إبريل الماضي ومقارنة بـ3.4 تريليون جنيه في مارس من نفس العام.

ودائع البنوك

ووصلت جملة الوادئع لنحو 17.011 تريليون جنيه في مايو السابق مقابل 16.9 تريليون جنيه في إبريل الماضي ومقارنة بـ 16.9 تريليون جنيه في مارس السابق لهما.

وسجلت إلتزامات البنوك في الخارج 705.824 مليار جنيه في مايو الماضي مقابل 702.3 مليار جنيه في إبريل الماضي ومقارنة بـ 715.98 مليار جنيه في مارس 2026.

وصل حجم إلتزامات البنوك في مصر تريليوني جنيه في مايو 2026 مقابل 2.072 تريليون جنيه في إبريل السابق ومقارنة بـ 2.05 تريليون في مارس 2026.

وسجل جملة خصوم البنوك 27.5 تريليون جنيه في مايو الماضي مقابل 27.14 تريليون جنيه في إبريل السابق ومقارنة بـ 26.9 تريليون جنيه في مارس 2026.

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