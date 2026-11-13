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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصدر باتحاد الكرة يكشف مفاجأة عن محمد صلاح ورحيل حسام حسن

حسام وصلاح
حسام وصلاح
محمد بدران

كشف الإعلامي عبد الرحمن طارق،، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن تدخل محمد صلاح، قائد منتخب مصر، في رحيل حسام حسن عن القيادة الفنية للفراعنة.

وقال عبد الرحمن طارق خلال ظهوره في برنامج «ستاد مصر مودرن» إن مصدرًا مهمًا داخل اتحاد الكرة أكد له عدم وجود أي علاقة لمحمد صلاح برحيل حسام حسن، نافيًا أن يكون القرار مرتبطًا بأي خلافات بين الطرفين.

وأضاف أن المصدر أقسم له بأن رحيل حسام حسن جاء لأسباب غير فنية، وبعيدة تمامًا عن أي خلافات مع قائد المنتخب، مؤكدًا أن الأمر لا علاقة له بمحمد صلاح من الأساس.

وعلى جانب آخر، تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى المواجهة التي تجمع منتخب مصر بنظيره منتخب مالاوي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2027، في لقاء يسعى خلاله الفراعنة إلى مواصلة المنافسة على صدارة المجموعة والاقتراب من حسم التأهل.

ويخوض المنتخب المصري المباراة بقيادة المدير الفني علي ماهر، الذي يسعى إلى تحقيق انطلاقة مميزة في مشواره مع الفريق، ومواصلة النتائج الإيجابية خلال التصفيات الأفريقية.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع منتخب أنجولا، بعدما استهل مشواره بالتعادل أمام الأخير، قبل أن يحقق فوزًا كبيرًا على منتخب جنوب السودان بخمسة أهداف دون مقابل.

في المقابل، يدخل منتخب مالاوي المباراة برصيد 3 نقاط في المركز الثالث، ويطمح إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفراعنة لتحسين موقفه في جدول الترتيب، والمنافسة على إحدى بطاقات التأهل.

موعد مباراة مصر ومالاوي في تصفيات أمم أفريقيا 2027

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر ومالاوي، اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2027.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي

وتنقل شبكة قنوات beIN Sports مباراة منتخب مصر أمام مالاوي، باعتبارها صاحبة حقوق بث منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2027 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أمم أفريقيا 2027

ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، متساويًا مع منتخب أنجولا، بينما يأتي منتخب مالاوي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

وتكتسب المباراة أهمية كبيرة للمنتخبين، في ظل تقارب النقاط بين فرق المجموعة، ورغبة كل منهما في تحقيق نتيجة إيجابية تعزز فرصه في التأهل إلى نهائيات البطولة القارية.

منتخب مصر محمد صلاح اتحاد الكرة رحيل حسام حسن

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