الدفاع السورية: استشهاد جندي وإصابة آخرين إثر استهدافهم من قبل مجهولين

أفادت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية باستشهاد جندي في الجيش العربي السوري وإصابة جنديين آخرين إثر استهدافهم من قبل مجهولين في بلدة جديدة بكارة شرقي دير الزور.

وفي وقت لاحق ؛ فكّك جهاز الاستخبارات العامة السوري، بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي في حلب، شمال غرب سوريا، خلية تتبع لتنظيم داعش الإرهابي، وألقى القبض على أربعة من أفرادها، أُصيب أحدهم إثر اشتباك مع القوى الأمنية.

وذكرت قوى الأمن الداخلي السوري- الخميس، في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا)- أن العملية أسفرت عن تحرير شخص مختطف، كانت الخلية تساوم عائلته على دفع فدية مالية مقابل إطلاق سراحه، إضافة إلى ضبط أسلحة ومواد متفجرة، شملت قذائف وقنابل وصواعق وذخائر متنوعة، كانت بحوزة أفراد الخلية.

وأضاف البيان أن الجهات المختصة تواصل تحقيقاتها مع الموقوفين، بمن فيهم العنصر المصاب داخل المشفى، تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء المختص.

وكان جهاز الاستخبارات العامة السوري ألقى، بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي في محافظة دير الزور، في الأول من الشهر الجاري، القبض على خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش، مؤلفة من شخصين تورطا في تنفيذ سلسلة عمليات اغتيال بالمحافظة.

كما أحبط جهاز الاستخبارات العامة السوري، بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي السوري، في السادس عشر من الشهر الماضي ‏مخططاً لاستهداف دورية للشرطة في محافظة ريف دمشق، كانت خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي تستعد لتنفيذه.