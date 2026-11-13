ظاهرة جوية تضرب مصر 5 ساعات وتحذير عاجل للسائقين.. ماذا حدث؟

تترقب عدة مناطق في مصر حالة من التقلبات الجوية خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، بعدما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيرًا من ظهور ظاهرة جوية قد تؤثر على حركة المرور، وتؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على عدد من الطرق، وسط مطالبات لقائدي السيارات بتوخي الحذر والالتزام بتعليمات السلامة.

شبورة مائية تستمر 5 ساعات

وحذرت خرائط الطقس من تكون شبورة مائية خلال الفترة الممتدة من الساعة الرابعة فجرًا وحتى الساعات الأولى من الصباح، أي لمدة تصل إلى أكثر من 5 ساعات، على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة، وصولًا إلى وسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت التوقعات أن الشبورة قد تصل إلى مستويات كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، الأمر الذي يزيد من احتمالات انخفاض الرؤية أمام قائدي المركبات، خاصة خلال الساعات المبكرة من الصباح، التي تشهد عادة كثافة في حركة التنقلات.

نصائح مهمة لقائدي السيارات

وفي ظل هذه الظروف الجوية، وجهت الأرصاد الجوية مجموعة من النصائح المهمة للسائقين لتجنب الحوادث والحفاظ على سلامتهم، أبرزها ترك مسافات آمنة وكافية بين السيارات، والالتزام بالسرعات المقررة، وعدم القيادة بسرعات مرتفعة أثناء ظهور الشبورة.

كما شددت على ضرورة تجنب استخدام الأضواء العالية، لأنها قد تزيد من صعوبة الرؤية أثناء وجود الشبورة المائية، مع أهمية فتح جزء من نوافذ السيارة واستخدام آلة التنبيه «الكلاكس» لتنبيه قائدي المركبات الآخرين إلى وجود السيارة على الطريق.

درجات الحرارة اليوم الجمعة في المحافظات

وعلى صعيد حالة الطقس، تسود أجواء باردة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، بينما يكون الطقس معتدلًا نهارًا على معظم أنحاء الجمهورية، ويميل إلى الحرارة على محافظات جنوب الصعيد.

وتشير التوقعات إلى أن درجات الحرارة العظمى على السواحل الشمالية تتراوح بين 23 و25 درجة مئوية، بينما تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري ما بين 25 و27 درجة.

أما محافظات جنوب البلاد، فمن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمى بها بين 26 و31 درجة مئوية، لتظل المناطق الجنوبية الأكثر ارتفاعًا في درجات الحرارة مقارنة ببقية أنحاء الجمهورية.

نشاط متقطع للرياح وتحذير من تغيرات الطقس

وأشارت صور الأقمار الصناعية إلى نشاط الرياح أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، وذلك على فترات متقطعة، دون أن يكون النشاط مستمرًا طوال اليوم.

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين متابعة النشرات والتحديثات الجوية باستمرار، خاصة خلال فصل الخريف، الذي يشهد تغيرات سريعة في خرائط الطقس، مع ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر، لا سيما على الطرق المعرضة لتكون الشبورة المائية.