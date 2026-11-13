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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 5950 جنيها

ذهب
ذهب
محمد غالي

تتجه أنظار المواطنين والمستثمرين إلى سوق الذهب في مصر لمتابعة أحدث تحركات الأسعار، في ظل استمرار الاعتماد على المعدن الأصفر كأحد أبرز أدوات الادخار والحفاظ على قيمة الأموال، سواء من خلال شراء المشغولات الذهبية أو اقتناء السبائك والجنيهات الذهبية.

سعر الذهب

وتختلف أسعار الذهب وفقا لدرجة نقاء العيار، كما تتباين أسعار البيع والشراء، وهو ما يجعل متابعة التحديثات اليومية أمرا مهما للراغبين في اقتناص فرص الشراء أو اتخاذ قرار البيع، خاصة مع التغيرات التي تشهدها أسعار الجنيه الذهب والأونصة محليا وعالميا.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب بمختلف الأعيرة والجنيه الذهب والأونصة، وفقا لآخر تحديث، المستويات التالية.

 عيار 24 سجل 6,800 جنيه للبيع و6,745 جنيها للشراء.
 

عيار 21 سجل 5,950 جنيها للبيع و5,900 جنيه للشراء.
 

عيار 18 سجل 5,100 جنيه للبيع و5,055 جنيها للشراء.
 

عيار 14 سجل 3,965 جنيها للبيع و3,935 جنيها للشراء.
 

 الجنيه الذهب سجل 47,600 جنيه للبيع و47,200 جنيه للشراء.
 

 الأونصة بالجنيه المصري سجلت 211,505 جنيهات للبيع و209,725 جنيها للشراء.
 

 الأونصة بالدولار سجلت 3,895.75 دولار.

ذهب

الفرق بين أعيرة الذهب في السوق المصرية

تتحدد أسعار الذهب وفقا لنسبة الذهب الخالص الموجودة في الجرام، حيث تختلف درجة النقاء من عيار إلى آخر، وهو ما ينعكس على القيمة السعرية والاستخدامات المختلفة للمعدن الأصفر.

ويتصدر عيار 21 قائمة الأعيرة الأكثر تداولا في مصر، نظرا لانتشاره الواسع في صناعة المشغولات الذهبية، فضلا عن الإقبال الكبير عليه من المواطنين وسهولة تداوله عند الشراء وإعادة البيع.

ويأتي عيار 24 ضمن الخيارات المفضلة للراغبين في الاستثمار والادخار، نظرا لارتفاع نسبة الذهب الخالص فيه، ولذلك يستخدم بصورة أساسية في تصنيع السبائك الذهبية التي يقبل عليها المستثمرون بهدف الاحتفاظ بالمدخرات لفترات طويلة.

أما عيار 18 فيستحوذ على اهتمام شريحة من المستهلكين الباحثين عن المشغولات الذهبية ذات التصميمات العصرية، إذ يتميز بمرونة أكبر في التشكيل، ما يسمح بإنتاج موديلات متنوعة تناسب مختلف الأذواق.

أسعار الذهب اليوم بدون مصنعية

تعبر الأسعار المعلنة للذهب عن قيمة الجرام وفقا للعيار، دون إضافة المصنعية والدمغة، وهو ما يعني أن السعر النهائي الذي يتحمله المشتري داخل محال الصاغة يكون أعلى من السعر المعلن بحسب نوع القطعة وتكلفة تصنيعها.

وتختلف قيمة المصنعية من مشغولة ذهبية إلى أخرى، وفقا لدقة التصميم والتفاصيل الفنية المستخدمة وطبيعة التصنيع، إلى جانب العلامة التجارية والشركة المنتجة، حيث ترتفع تكلفتها في بعض الموديلات الحديثة والمشغولات ذات التصميمات المعقدة مقارنة بالقطع التقليدية.

ولا تقتصر المصروفات الإضافية على المشغولات الذهبية، إذ قد تشمل السبائك والجنيهات الذهبية أيضا تكاليف التصنيع والتغليف والتداول، وفقا لنوع المنتج والجهة المنتجة.

ذهب

وينصح المقبلون على شراء الذهب بالاستفسار عن إجمالي التكلفة قبل إتمام عملية الشراء، والتأكد من قيمة المصنعية والدمغة بشكل منفصل، مع الحصول على فاتورة موضح بها الوزن والعيار والسعر، فضلا عن معرفة شروط إعادة البيع والخصومات التي قد يطبقها التاجر عند استرداد قيمة الذهب.

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