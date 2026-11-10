أسعار العملات اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 في البنك الأهلي وبنك مصر

تواصل أسعار العملات الأجنبية والعربية جذب اهتمام المواطنين، مع متابعة تحركات سوق الصرف وأسعار الشراء والبيع داخل البنوك المصرية، خاصة العملات الأكثر تداولا مثل الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والريال السعودي والدرهم الإماراتي.

وسجلت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 مستويات متفاوتة في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، وفقا لآخر تحديث معلن، مع اختلافات محدودة في أسعار عدد من العملات بين البنكين.

أسعار العملات اليوم

أسعار العملات اليوم في البنك الأهلي المصري

أظهرت أحدث بيانات البنك الأهلي المصري تسجيل الدولار الأمريكي 53.37 جنيه للشراء و53.47 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر اليورو 59.8651 جنيه للشراء و60.1377 جنيه للبيع.

وجاءت أسعار أبرز العملات الأجنبية والعربية في البنك الأهلي المصري على النحو التالي:

الدولار الأمريكي: 53.37 جنيه للشراء و53.47 جنيه للبيع.

اليورو: 59.8651 جنيه للشراء و60.1377 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني: 71.6919 جنيه للشراء و71.9599 جنيه للبيع.

الدولار الكندي: 37.776 جنيه للشراء و37.9059 جنيه للبيع.

الفرنك السويسري: 65.0774 جنيه للشراء و65.4067 جنيه للبيع.

الين الياباني: 33.7528 جنيه للشراء و33.8675 جنيه للبيع لكل 100 ين.

الدولار الأسترالي: 36.90 جنيه للشراء و37.0547 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي: 168.3331 جنيه للشراء و173.6321 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم



الريال السعودي: 14.1471 جنيه للشراء و14.2454 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي: 14.5165 جنيه للشراء و14.5608 جنيه للبيع.

الدينار البحريني: 139.3291 جنيه للشراء و141.819 جنيه للبيع.

الريال العماني: 136.5485 جنيه للشراء و138.8831 جنيه للبيع.

الريال القطري: 13.5457 جنيه للشراء و14.6694 جنيه للبيع.

الدينار الأردني: 74.4092 جنيه للشراء و75.5226 جنيه للبيع.

كما سجل اليوان الصيني 7.9981 جنيه للشراء و8.0182 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الكرون الدنماركي 8.008 جنيه للشراء و8.0452 جنيه للبيع، والكرون النرويجي 5.6638 جنيه للشراء و5.6967 جنيه للبيع، والكرون السويدي 5.4429 جنيه للشراء و5.4739 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم

أسعار العملات اليوم في بنك مصر

وفي بنك مصر، سجل الدولار الأمريكي 53.34 جنيه للشراء و53.44 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر اليورو 59.8315 جنيه للشراء و60.104 جنيه للبيع.

وجاءت أسعار العملات في بنك مصر وفقا لآخر تحديث كالتالي:

الدولار الأمريكي: 53.34 جنيه للشراء و53.44 جنيه للبيع.

اليورو: 59.8315 جنيه للشراء و60.104 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني: 71.6516 جنيه للشراء و71.9196 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي: 14.5085 جنيه للشراء و14.5526 جنيه للبيع.

الدولار الأسترالي: 36.8793 جنيه للشراء و37.0339 جنيه للبيع.

الدينار البحريني: 139.4291 جنيه للشراء و141.7394 جنيه للبيع.

الدولار الكندي: 37.7548 جنيه للشراء و37.8846 جنيه للبيع.

الفرنك السويسري: 65.0408 جنيه للشراء و65.37 جنيه للبيع.



الدينار الأردني: 74.7582 جنيه للشراء و75.4802 جنيه للبيع.

الين الياباني: 33.7339 جنيه للشراء و33.8485 جنيه للبيع لكل 100 ين.

الدينار الكويتي: 169.3333 جنيه للشراء و173.7039 جنيه للبيع.

الريال العماني: 136.6501 جنيه للشراء و138.8016 جنيه للبيع.

الريال القطري: 13.8216 جنيه للشراء و14.6632 جنيه للبيع.

الريال السعودي: 14.1392 جنيه للشراء و14.2298 جنيه للبيع.

وسجل اليوان الصيني 7.9965 جنيه للشراء و8.0172 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الكرون الدنماركي 8.0035 جنيه للشراء و8.0407 جنيه للبيع، والكرون النرويجي 5.6606 جنيه للشراء و5.6935 جنيه للبيع، والكرون السويدي 5.4398 جنيه للشراء و5.4709 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم

مقارنة سعر الدولار والريال السعودي بين البنك الأهلي وبنك مصر

تكشف أسعار الصرف المعلنة عن تسجيل الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري 53.37 جنيه للشراء و53.47 جنيه للبيع، مقابل 53.34 جنيه للشراء و53.44 جنيه للبيع في بنك مصر.

كما بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي 14.1471 جنيه للشراء و14.2454 جنيه للبيع، مقابل 14.1392 جنيه للشراء و14.2298 جنيه للبيع في بنك مصر.

وتظل أسعار العملات قابلة للتغير على مدار اليوم وفقا لتحديثات البنوك، لذلك يفضل مراجعة السعر المعلن قبل تنفيذ عمليات الشراء أو البيع.