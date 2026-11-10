قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العثور على جثة طفل عقب تغيبه بشوارع زفتي
الأمم المتحدة تدين عرقلة الاحتلال لإغاثة متضرري سيول غزة
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء
عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر
إخلاء قاعدة ثانية في المملكة المتحدة بسبب التهديد الإيراني
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026
هل يجوز دفع تكلفة عملية جراحية لشخص فقير من زكاة مالي؟.. الإفتاء تجيب
الأرصاد تكشف موعد انتهاء انخفاض درجات الحرارة وعودة الأجواء الدافئة
الحرس الثوري: صاروخ هرمز مصمم لاستهداف أنظمة الرادار المعادية
أمطار ورياح تضرب البلاد.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس
لماذا سميت سورة ق بهذا الاسم؟.. لسبب عجيب لا يعرفه الكثيرون
أمطار على السواحل واضطراب في الملاحة البحرية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء

الدولار
الدولار
البهى عمرو

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الثلاثاء 10 نوفمبر 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 54.04 جنيه

سعر الشراء: 53.91 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 60.48 جنيه

سعر الشراء: 60.31 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 72.49 جنيه

سعر الشراء 29 .72 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 14.40 جنيه

سعر الشراء: 14.36 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 14.71 جنيه

سعر الشراء: 14.67 جنيه.

الدولار أسعار الدولار أسعار الدولار والعملات الدولار والعملات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

لم يقصد حسام حسن.. محمد صلاح يرد على الجدل المثار حول صورته الأخيرة

أسعار الوقود اليوم في مصر 9 نوفمبر 2026.. البنزين والسولار والبوتاجاز

أسعار الوقود اليوم في مصر الآن .. البنزين والسولار والبوتاجاز

قناة ten

هوية جديدة.. قناة TeN تعلن تغيير شعارها ليحمل اسم «العاشرة»

إيران وأمريكا

مليارات مقابل اليورانيوم.. صفقة قطرية باكستانية لإنهاء المواجهة الأمريكية الإيرانية

إبراهيم فايق

كواليس استبعاد باسم علي من الجهاز الفني لمنتخب مصر

صلاة قيام الليل

هل يجوز صلاة قيام الليل قبل أذان الفجر؟.. الإفتاء توضح حكمها وأفضل وقت

خالد الغندور

خالد الغندور يكشف حقيقة طرد كهربا لـ أحمد صبيحة من غرفة الملابس

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026.. البيضاء بكام والبانيه؟

ترشيحاتنا

تحذيرات ابل

99 دولة تحت التهديد.. ماذا يحدث لمستخدمي آيفون؟

الإنجيل مؤذن الجامع صوته تحفة

والإنجيل مؤذن الجامع صوته تحفة.. مسيحية تشعل جدل السوشيال ميديا

من معسكر زد لسهرة رواندا.. أزمة سهر وخروجات فتوح والزناري داخل الزمالك عرض مستمر

من معسكر زد لسهرة رواندا.. أزمة سهر وخروجات فتوح والزناري داخل الزمالك عرض مستمر

بالصور

احذر تناول اللانشون والسجق يوميا.. أطعمة شهيرة تزيد خطر الإصابة بسرطان القولون

احذر تناول اللانشون والسجق يوميا.. أطعمة شهيرة تزيد خطر الإصابة بسرطان القولون
احذر تناول اللانشون والسجق يوميا.. أطعمة شهيرة تزيد خطر الإصابة بسرطان القولون
احذر تناول اللانشون والسجق يوميا.. أطعمة شهيرة تزيد خطر الإصابة بسرطان القولون

خدمات تنظيم الأسرة مجانًا.. أماكن الحصول على اللولب والحبوب وحقن منع الحمل

تنظيم الاسرة
تنظيم الاسرة
تنظيم الاسرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مها عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: دولة الابتكار.. نحو مجتمع ينتج المعرفة ويصنع المستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: السودان بين احتمالية التقسيم وتهديد الأمن القومي

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: عبدول في مجلس الشيوخ الأمريكي.. فرحة وتحفّظ وقراءة موضوعية

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: كيف أكلت الصحافة نفسها؟

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: صلوات في مقبرة الذات.. حين تقف ملامحنا الحقيقية جثة في مأتم الوجوه الزائفة!

المزيد