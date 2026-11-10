أمطار على السواحل واضطراب في الملاحة البحرية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الثلاثاء معتدل على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، بارد ليلا على أغلب الانحاء.

شبورة مائية تتشكل صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد

كما يتوقع الخبراء أن تتشكل شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق، مع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، إلى جانب نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والاتربة على مناطق من محافظة البحر الأحمر والوادى الجديد على فترات متقطعة.

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة وأن يتراوح ارتفاع الموج بين 5ر1 متر ومترين وأن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية/ إلى شمالية غربية، وأن تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وأن يتراوح ارتفاع الموج بين مترين و3 أمتار واتجاه الرياح شمالية غربية، وأن تكون حالة خليج السويس مضطربة وأن يتراوح ارتفاع الموج بين 2.5 و3.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 23 14

العاصمة الجديدة 24 13

6 اكتوبر 24 13

بنها 23 13

دمنهور 22 14

وادى النطرون 23 12

كفر الشيخ 23 14

بلطيم 22 14

المنصورة 23 14

الزقازيق 24 14

شبين الكوم 23 13

طنطا 23 13

دمياط 22 17

بورسعيد 23 17

الاسماعيلية 24 12

السويس 24 14

العريش 23 14

رفح 22 13

رأس سدر 27 14

نخل 21 11

كاترين 17 06

الطور 25 15

طابا 21 15

شرم الشيخ 27 19

الغردقة 26 18

الاسكندرية 23 17

العلمين 22 16

مطروح 21 16

السلوم 21 15

سيوة 23 12

رأس غارب 26 16

سفاجا 26 16

مرسى علم 27 18

شلاتين 29 20

حلايب 26 21

أبو رماد 28 21

مرسى حميرة 28 22

أبرق 27 21

جبل علبة 26 21

رأس حدربة 25 22

الفيوم 24 13

بني سويف 24 13

المنيا 25 11

أسيوط 24 12

سوهاج 25 14

قنا 27 15

الأقصر 28 14

أسوان 28 14

الوادى الجديد 26 12

أبوسمبل 27 15

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى :-

المدينة العظمى الصغرى

مكة 34 23

المدينة 29 17

الرياض 26 15

المنامة 28 23

أبوظبى 33 26

الدوحة 30 25

الكويت 22 15

دمشق 17 05

بيروت 21 16

عمان 18 08

القدس 19 09

غزة 22 14

بغداد 24 10

مسقط 32 25

صنعاء 24 10

الخرطوم 31 19

طرابلس 27 19

تونس 28 16

الجزائر 24 15

الرباط 25 18