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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يجوز قراءة سورتين أو أكثر في الركعة الواحدة؟.. أمين الفتوى يحسم الجدل

د. علي فخر
د. علي فخر

أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن قراءة أكثر من سورة من القرآن الكريم في الركعة الواحدة بعد سورة الفاتحة أمر جائز شرعًا، ولا حرج فيه، موضحًا أن للمصلي أن يقرأ ما تيسر له من آيات وسور القرآن الكريم خلال صلاته.

وأوضح أمين الفتوى، خلال لقاء تلفزيوني ، أن قراءة سورة واحدة بعد الفاتحة ليست شرطًا، إذ يجوز للمسلم أن يقرأ سورتين أو أكثر في الركعة نفسها، وفقًا لما يتيسر له من القرآن، مستشهدًا بقول الله تعالى: «فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ».

وأضاف أن المصلي يمكنه، على سبيل المثال، قراءة سورة الضحى ثم سورة الشرح، أو قراءة المعوذتين، كما يجوز له الجمع بين سور أخرى، مؤكدًا أن جميع هذه الصور صحيحة ومجزئة في الصلاة، ولا يوجد تحديد شرعي لعدد السور التي يمكن قراءتها بعد الفاتحة في الركعة الواحدة.

هل يجب قراءة السور في الصلاة بالترتيب؟

وأشار الدكتور علي فخر إلى أن الشريعة الإسلامية تركت الأمر للمصلي وفقًا لقدرته وما يتيسر له، مع الاهتمام بتحقيق الخشوع وحضور القلب أثناء الصلاة، باعتبارهما من الأمور المهمة التي ينبغي للمسلم الحرص عليها.

وفيما يتعلق بترتيب السور أثناء الصلاة، أوضح أمين الفتوى أنه لا يُشترط على المصلي الالتزام بترتيب السور الوارد في المصحف عند قراءتها في الركعة الواحدة، لكنه أشار إلى أن مراعاة ترتيب المصحف مستحبة، وألا يقرأ المصلي سورة متقدمة في المصحف ثم يتبعها بسورة تسبقها في الترتيب.

وضرب مثالًا على ذلك بقراءة سورة التين ثم سورة الفجر أو سورة البلد، موضحًا أن الأفضل مراعاة ترتيب السور، بينما لا حرج في قراءة السور وفق الترتيب الوارد في المصحف أو الجمع بين سور يفصل بينها عدد من السور، ما دام المصلي يقرأ ما تيسر له من القرآن الكريم.

ترتيب السور دار الإفتاء الصلاة

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