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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هيرجع تاني.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مستقبل حسام حسن مع منتخب مصر

حسام حسن
حسام حسن
رباب الهواري

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن رؤيته لمستقبل حسام حسن التدريبي، عقب رحيله عن القيادة الفنية للمنتخب الوطني، مؤكدًا أن العميد قد يعود مجددًا لتولي مسؤولية تدريب الفراعنة خلال السنوات المقبلة.

عودة حسام حسن لقيادة الفراعنة

وقال أحمد شوبير، خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي معتز الدمرداش، إنه يمتلك علاقة قوية ومميزة مع حسام حسن، مشيرًا إلى أنه يعتبره صديقًا وشقيقًا وزميلًا، ويكن له كل التقدير والاحترام، في ظل ما قدمه لكرة القدم المصرية خلال مسيرته لاعبًا ومدربًا.

وأضاف شوبير أنه يشعر بأن حسام حسن لن تكون هذه محطته الأخيرة مع منتخب مصر، متوقعًا عودته مرة أخرى لقيادة المنتخب الوطني في المستقبل، رغم قرار اتحاد الكرة بتعيين علي ماهر مديرًا فنيًا جديدًا للفراعنة.

حسام حسن وفرصة تاريخية

وأوضح حارس الأهلي السابق أن حسام حسن كان يمتلك فرصة استثنائية لصناعة تاريخ طويل مع المنتخب المصري، والاستمرار في منصبه لمدة تصل إلى 10 أو 15 عامًا، على غرار التجربة الناجحة للسير أليكس فيرجسون مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأشار إلى أن الاستقرار الفني كان من الممكن أن يمنح حسام حسن فرصة لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات، وبناء مشروع تدريبي طويل الأمد مع المنتخب الوطني، خاصة في ظل خبراته الكبيرة وشخصيته القيادية.

صعوبة تقبل النصائح أزمة حسام حسن

وفي سياق آخر، تحدث شوبير عن إحدى أبرز الصفات التي يرى أنها أثرت على تجربة حسام حسن التدريبية، موضحًا أن المدير الفني السابق يجد صعوبة في تقبل النصائح من الآخرين، حتى عندما تصدر من أشخاص مقربين منه ويحرصون على مصلحته.

وأكد أن هذه النقطة كانت من العوامل التي أثرت على فرص استمرار العميد لفترة أطول في قيادة المنتخب.

وكان اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبوريدة، قد أعلن تعيين علي ماهر مديرًا فنيًا لمنتخب مصر، لقيادة الفراعنة خلال المرحلة المقبلة، استعدادًا للاستحقاقات القادمة، وفي مقدمتها مواجهتا مالاوي ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

حسام حسن شوبير منتخب مصر اخبار الرياضة

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