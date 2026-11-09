ارتفع من جديد .. سعر الريال السعودي وصل لكام في البنوك اليوم الإثنين؟

شهد سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 9 نوفمبر 2026 ارتفاعا في أغلب البنوك العاملة في السوق المصرية مقابل الجنيه المصري؛ بعد حالة من التذبذب خلال الأيام الماضية، ليعاود الصعود من جديد مع زيادة الطلب عليه.
وجاء الارتفاع؛ في ظل تحركات أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه، واستمرار متابعة المواطنين والمسافرين لسعر الريال بشكل يومي.
وفيما يلي أسعار الريال السعودي في البنوك اليوم:
المصرف العربى الدولي
شراء: 14.362 جنيه
بيع: 14.400 جنيه
البنك المركزى المصري
شراء: 14.362 جنيه
بيع: 14.400 جنيه
البنك التجاري الدولي CIB
شراء: 14.355 جنيه
بيع: 14.395 جنيه
البنك المصرى الخليجي
شراء: 14.351 جنيه
بيع: 14.395 جنيه
إتش إس بي سي HSBC
شراء: 14.341 جنيه
بيع: 14.368 جنيه
بنك التعمير والإسكان
شراء: 14.336 جنيه
بيع: 14.387 جنيه
بنك البركة
شراء: 14.322 جنيه
بيع: 14.386 جنيه
بنك قناة السويس
شراء: 14.311 جنيه
بيع: 14.402 جنيه
بنك مصر
شراء: 14.296 جنيه
بيع: 14.387 جنيه
البنك الأهلي المصري
شراء: 14.296 جنيه
بيع: 14.395 جنيه
بنك الإسكندرية
شراء: 14.291 جنيه
بيع: 14.386 جنيه
كريدى أجريكول
شراء: 14.280 جنيه
بيع: 14.380 جنيه
بنك الكويت الوطني NBK
شراء: 14.225 جنيه
بيع: 14.541 جنيه
البنك العقاري المصري العربي
شراء: 14.000 جنيه
بيع: 14.387 جنيه
المصرف المتحد
شراء: 13.906 جنيه
بيع: 14.408 جنيه