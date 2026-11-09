ارتفع من جديد .. سعر الريال السعودي وصل لكام في البنوك اليوم الإثنين؟

شهد سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 9 نوفمبر 2026 ارتفاعا في أغلب البنوك العاملة في السوق المصرية مقابل الجنيه المصري؛ بعد حالة من التذبذب خلال الأيام الماضية، ليعاود الصعود من جديد مع زيادة الطلب عليه.

وجاء الارتفاع؛ في ظل تحركات أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه، واستمرار متابعة المواطنين والمسافرين لسعر الريال بشكل يومي.

وفيما يلي أسعار الريال السعودي في البنوك اليوم:

المصرف العربى الدولي

شراء: 14.362 جنيه

بيع: 14.400 جنيه

البنك المركزى المصري

شراء: 14.362 جنيه

بيع: 14.400 جنيه

البنك التجاري الدولي CIB

شراء: 14.355 جنيه

بيع: 14.395 جنيه

البنك المصرى الخليجي

شراء: 14.351 جنيه

بيع: 14.395 جنيه

إتش إس بي سي HSBC

شراء: 14.341 جنيه

بيع: 14.368 جنيه

بنك التعمير والإسكان

شراء: 14.336 جنيه

بيع: 14.387 جنيه

بنك البركة

شراء: 14.322 جنيه

بيع: 14.386 جنيه

بنك قناة السويس

شراء: 14.311 جنيه

بيع: 14.402 جنيه

بنك مصر

شراء: 14.296 جنيه

بيع: 14.387 جنيه

البنك الأهلي المصري

شراء: 14.296 جنيه

بيع: 14.395 جنيه

بنك الإسكندرية

شراء: 14.291 جنيه

بيع: 14.386 جنيه

كريدى أجريكول

شراء: 14.280 جنيه

بيع: 14.380 جنيه

بنك الكويت الوطني NBK

شراء: 14.225 جنيه

بيع: 14.541 جنيه

البنك العقاري المصري العربي

شراء: 14.000 جنيه

بيع: 14.387 جنيه

المصرف المتحد

شراء: 13.906 جنيه

بيع: 14.408 جنيه