قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الكهرباء الأوروبية تقفز فوق 600 يورو مع تراجع حاد في طاقة الرياح
عبدالناصر زيدان يكشف خطة الزمالك في يناير.. 5 لاعبين على قائمة الراحلين
"جاكيت الليل أصبح ضروريا".. تفاصيل حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار
يونيسف: ندعو إلى توفير مستلزمات الشتاء اللازمة للعائلات النازحة في غزة
ترامب يشكك في نزاهة الانتخابات الأمريكية ويتسائل عن سبب إخفاق استطلاعات الرأي
بعد توقف دام 5 أيام| عودة دخول المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة
حادث سيارة يغلق البيت الأبيض.. وترامب داخل المبنى (فيديو)
تطورات مستقبل إمام عاشور مع الأهلي.. وطلب لحسم مصيره | خاص
عبدالناصر زيدان يكشف شرط الأهلي لرحيل إمام عاشور في يناير
كهرباء إسماعيلية يقصي وادي دجلة من دور الـ 32 بكأس مصر
وزير المالية: تطوير الموازنة التشاركية لإشراك المواطنين في تحديد أولويات الإنفاق الحكومي
موعد صرف مرتبات نوفمبر 2026.. جدول الأجور الجديد بعد الزيادة لجميع الدرجات الوظيفية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شيكابالا عن حسام حسن: لما كان بيدخل أوضة اللبس في الزمالك اللاعيبة كانت بتقف

شيكابالا
شيكابالا
منار نور

تحدث محمود عبد الرازق شيكابالا، نجم الزمالك السابق، عن رحيل حسام حسن عن تدريب منتخب مصر، وتعيين علي ماهر مديرًا فنيًا جديدًا للفراعنة، مؤكدًا أن حسام حسن كان سببًا في نهاية تجربته مع المنتخب، وليس أي طرف آخر.

وقال شيكابالا، في تصريحات تلفزيونية: «اللي مشى حسام حسن هو حسام حسن مش حد تاني، ده لما كان بيدخل أوضة اللبس في الزمالك كانت اللاعيبة بتقف، ده مش حسام حسن اللي أعرفه، وأتمنى يرجع حسام حسن من تاني».

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن توجيه الشكر للتوأم حسام وإبراهيم حسن، وتعيين علي ماهر، المدير الفني السابق لفريق سيراميكا كليوباترا، مديرًا فنيًا لمنتخب مصر الأول، لقيادة الفراعنة خلال المرحلة المقبلة.

وأعلن علي ماهر قائمة منتخب مصر استعدادًا لمواجهتي مالاوي في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2027، المقرر إقامتها في كينيا وأوغندا وتنزانيا.

قائمة منتخب مصر لمواجهتي مالاوي

وجاءت اختيارات علي ماهر على النحو التالي:

* حراسة المرمى: محمد الشناوي، مهدي سليمان، مصطفى شوبير، ومحمد علاء.

* خط الدفاع: محمود الونش، حسام عبد المجيد، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، محمود مرعي، محمد هاني، كريم حافظ، أحمد فتوح، وطارق علاء.

* خط الوسط: مروان عطية، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، ناصر ماهر، إبراهيم عادل، محمود حسن تريزيجيه، أحمد سيد زيزو، وهيثم حسن.

* خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، حمزة عبد الكريم، ومحمود ممدوح.

موعد مباراتي مصر ومالاوي

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين مصر ومالاوي يوم الجمعة 13 نوفمبر، على استاد القاهرة الدولي، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء 17 نوفمبر، على استاد بينجو الدولي، في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت مالاوي، والرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

شيكابالا حسام حسن الاتحاد المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مي كساب تكشف كواليس أزماتها المالية: كنا بنلم الفضية من البيت عشان نجيب أكل وقت كورونا

مي كساب عن أزمتها المالية: كنا بنلم الفضية من البيت عشان نجيب أكل

حسام حسن

بعد رحيله عن منتخب مصر.. حسام حسن يقترب من تدريب صن داونز

مصر وألمانيا تبنيان شراكة للتدريب والتشغيل

ألمانيا تفتح أبوابها للمصريين.. 7 قطاعات تطلب عمالة مصرية (تفاصيل)

الذهب

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل رقماً قياسياً

الذهب

بعد الارتفاع الجديد.. سعر الذهب اليوم

مقابلة ترامب مع سي بي إس

ترامب: آمل أن يفتقدني الناس بعد وفاتي.. أنا شخص متدين لذا سأذهب إلي الجنة

شيكابالا

شيكابالا عن حسام حسن: لما كان بيدخل أوضة اللبس في الزمالك اللاعيبة كانت بتقف

علي ماهر

6 تغييرات في قائمة منتخب مصر.. كيف اختلفت اختيارات علي ماهر عن قائمة حسام حسن الأخيرة؟

ترشيحاتنا

نبيل رشوان: انتخابات التجديد النصفي للكونجرس تضع ترامب أمام اختبار صعب.. ومخاوف من سيناريو العزل

نبيل رشوان: انتخابات التجديد النصفي للكونجرس تضع ترامب أمام اختبار صعب

حكم

منير أديب: الحكم النهائي بإدراج الإخوان على قوائم الإرهاب يضيق الخناق عليها

الإخوان

منير أديب: إدراج تنظيم الإخوان على قوائم الكيانات الإرهابية يؤكد استمرار المواجهة القانونية للتنظيم

بالصور

سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ.. ما هى؟

سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ..ما هى؟
سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ..ما هى؟
سمكة صغيرة الحجم تقوى العظام وتدعم صحة المخ..ما هى؟

فيتامين سي قد يوقف السرطان قبل ظهوره؟.. هل يصبح سلاحا جديدا للوقاية من الأورام؟

فيتامين سي يمنع السرطان
فيتامين سي يمنع السرطان
فيتامين سي يمنع السرطان

فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب

فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب
فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب
فوائد الخرشوف..7 أسباب تجعلك تحرص على تناوله لصحة الكبد والقلب

أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور

أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور
أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور
أروى جودة بإطلالة سوداء أنيقة.. البساطة عنوان جمالها في أحدث ظهور

فيديو

وزير الدفاع يلتقي الوزير المنتدب للدفاع الوطني ببنين

وزير الدفاع يلتقي الوزير المنتدب للدفاع الوطني ببنين ويوقعان اتفاقية تعاون مشترك.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مجدي بدران

د.مجدى بدران يكتب: الفيروس المخلوي التنفسي

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تشكيلُ السلبية

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: فراشة الآلة.. حين لا تكفي معرفة البداية لمعرفة النهاية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: طه حسين والسؤال الغائب

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هزيمة ترامب ومأزق نتنياهو.. هل حانت نهاية الحروب في الشرق الأوسط؟

المزيد