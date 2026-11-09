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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شكرا لك يا أسطورة.. حمزة عبد الكريم يودع حسام حسن برسالة مؤثرة

حسام وحمزة
حسام وحمزة
محمد بدران

وجّه حمزة عبد الكريم، نجم منتخب مصر وبرشلونة، رسالة مؤثرة إلى حسام حسن، المدير الفني السابق للفراعنة، عقب رحيله عن قيادة المنتخب الوطني، وتعيين علي ماهر خلفًا له خلال المرحلة المقبلة.

ونشر حمزة عبد الكريم صورة تجمعه بحسام حسن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وحرص على توجيه رسالة شكر للعميد، تقديرًا للفترة التي تولى خلالها قيادة المنتخب.

وعلق نجم برشلونة على الصورة قائلًا: «شكرًا لك، أسطورة. أتمنى لك كل التوفيق في الفصل القادم»، وأرفق رسالته برمزي القلب والدعاء.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن تعيين علي ماهر، المدير الفني السابق لفريق سيراميكا كليوباترا، مديرًا فنيًا جديدًا لمنتخب مصر، خلفًا لحسام حسن، بعد توجيه الشكر له ولجهازه المعاون.

وجاء قرار مجلس إدارة اتحاد الكرة بالتعاقد مع علي ماهر لمدة عامين، عقب التوصل إلى اتفاق مع المدرب ومسؤولي سيراميكا كليوباترا لإنهاء ارتباطه بالنادي وتولي المسؤولية الفنية للمنتخب رسميًا.

ويبدأ علي ماهر مهمته مع منتخب مصر خلال المرحلة المقبلة، وسط تطلعات لإعادة ترتيب أوراق المنتخب والاستعداد للاستحقاقات القارية والدولية المقبلة، وفي مقدمتها تصفيات كأس الأمم الأفريقية وكأس العالم.

حسام حسن حمزة عبد الكريم منتخب مصر

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