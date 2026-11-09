أخبار التوك شو| أحمد موسى: حادث قطاري العياط كان يمكن تفاديه ويجب محاسبة المقصرين.. والصحة ترفع درجة الاستعداد بمستشفيات الجيزة وبني سويف.. والري: حصاد 15.5 مليون متر مكعب من مياه السيول

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:



أحمد موسى: حادث قطاري العياط كان من الممكن ألا يقع.. والنيابة العامة ستكشف أسبابه

قال الإعلامي أحمد موسى، إن حادث تصادم قطاري العياط كان من الممكن ألا يقع، مشيرًا إلى أن النيابة العامة هي الجهة المنوط بها الإجابة عن التساؤلات المتعلقة بأسباب وقوع الحادث، وما إذا كان من الممكن تفاديه.

أحمد موسى بعد حادث قطار العياط: لا بد من تغيير منظومة الإدارة ومحاسبة المقصرين

طالب الإعلامي أحمد موسى بضرورة مراجعة منظومة إدارة السكك الحديدية، على خلفية حادث تصادم قطاري العياط، مؤكدًا أهمية تحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من يثبت تقصيره في الواقعة، لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا.

أحمد موسى: تطوير السكك الحديدية لا يكفي دون تطوير العنصر البشري.. ونحتاج إلى عقول جديدة لإدارة التشغيل والسلامة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن تطوير منظومة السكك الحديدية لا بد أن يشمل العنصر البشري إلى جانب تحديث البنية التحتية والقطارات وأنظمة التشغيل، مؤكدًا أن أخطاء العنصر البشري تستوجب دراسة كيفية منعها أو الحد منها.

أحمد موسى عن مشاهد إنقاذ ضحايا قطار العياط: «هو ده الشعب المصري.. تسيب شغلك وبيتك وتجري تنقذ أهلك»

أشاد الإعلامي أحمد موسى بمشاهد التلاحم الشعبي التي شهدها موقع حادث قطار العياط، مؤكدًا أن المواطنين ضربوا نموذجًا مشرفًا في الشهامة والجدعنة والتكاتف، بعدما سارعوا إلى موقع الحادث للمشاركة في إنقاذ الركاب والمصابين، دون انتظار مقابل أو التفكير في أي شيء سوى إنقاذ الأرواح.

الصحة: رفع درجة الاستعداد بجميع مستشفيات الجيزة وبني سويف.. وعمليات الإنقاذ مستمرة بالعربة الأخيرة لقطار العياط

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات في محافظتي الجيزة وبني سويف، منذ وقوع حادث قطار العياط، لاستقبال المصابين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

التضامن: سيارات لنقل جثامين ضحايا قطاري العياط مجانًا إلى أي مكان

كشف الدكتور أحمد عبدالرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، عن توفير الجمعيات الأهلية سيارات لنقل جثامين ضحايا حادث قطاري العياط إلى أي مكان بالمجان، في إطار جهود تقديم المساندة لأسر المتوفين والتخفيف عنهم في هذا الظرف الأليم.

مسلم: لم يناقش مجلس النواب أي استجواب منذ عام 2020.. وفتح المجال العام يتطلب تفعيل الرقابة البرلمانية

علق الدكتور محمود مسلم، الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ، قطاري حادث العياط، مؤكدا على ضرورة المحاسبة السياسية على من خلال مجلسي النواب والشيوخ ومعرفة اسباب تكرار الحوادث فى هذه المنطقة.

محمود مسلم: يجب تفعيل أدوات الرقابة البرلمانية ومحاسبة المسؤولين عن حادث العياط

تقدم محمود مسلم، الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ، على ضرورة المحاسبة السياسية على حادث العياط من خلال مجلسي النواب والشيوخ ، ومعرفة اسباب تكرار الحوادث فى هذه المنطقة.

مدير الري بجنوب سيناء: إنشاء 50 بحيرة جبلية لحصاد مياه الأمطار لتخزين مليون متر مكعب

كشف الدكتور أحمد الكومي، مدير عام الإدارة العامة للموارد المائية بجنوب سيناء، عن تنفيذ مشروع لإنشاء 50 بحيرة جبلية بالمحافظة، ضمن المرحلة الأولى من خطة تستهدف حصاد مياه الأمطار والسيول، والحد من مخاطرها، والاستفادة منها في دعم التنمية المستدامة بالمناطق الجبلية.

الري: حصاد 15.5 مليون متر مكعب من مياه السيول في 3 محافظات

كشف الدكتور أحمد الكومي، مدير عام الإدارة العامة للموارد المائية بجنوب سيناء، عن حصاد نحو 15.5 مليون متر مكعب من مياه العاصفة الأخيرة في 3 محافظات، هي جنوب سيناء وشمال سيناء والبحر الأحمر، مشيرًا إلى أن جنوب سيناء استحوذت على النصيب الأكبر من الكميات التي جرى تجميعها.