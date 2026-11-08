أحمد موسى: تطوير السكك الحديدية لا يكفي دون تطوير العنصر البشري.. ونحتاج إلى عقول جديدة لإدارة التشغيل والسلامة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن تطوير منظومة السكك الحديدية لا بد أن يشمل العنصر البشري إلى جانب تحديث البنية التحتية والقطارات وأنظمة التشغيل، مؤكدًا أن أخطاء العنصر البشري تستوجب دراسة كيفية منعها أو الحد منها.

تحميل المسؤولية لشخص بعينه

وأوضح موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أنه لا يستهدف تحميل المسؤولية لشخص بعينه أو توجيه اتهامات لأي طرف، وإنما يتحدث عن ضرورة معالجة أخطاء العنصر البشري، مشيرًا إلى أنه لا توجد دولة في العالم تخلو من حوادث القطارات، وأن مثل هذه الحوادث تقع حتى في دول مثل إسبانيا وألمانيا.

وأضاف أن مصر شهدت تطويرًا كبيرًا في السكك الحديدية، إلا أن عملية التطوير لم تنتهِ بعد، ولا تزال هناك حاجة إلى تطوير العقول والكوادر التي تتولى مهام التشغيل والسلامة والإدارة والقيادة.

التطوير الحقيقي لا يقتصر على التكنولوجيا

وشدد موسى على أن التطوير الحقيقي لا يقتصر على التكنولوجيا والقطارات والمنشآت، وإنما يتطلب أيضًا تأهيل وتطوير العنصر البشري المسؤول عن تشغيل المنظومة، بما يسهم في الحد من الأخطاء ومنع تكرار الحوادث.