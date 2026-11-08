أحمد موسى: استنفار كامل للدولة بموقع حادث القطار.. والأهالي يواصلون دعم المصابين

أكد الإعلامي أحمد موسى أن حادث قطار العياط شهد تحركًا واسعًا من مختلف مؤسسات الدولة والأجهزة التنفيذية، بالتزامن مع استمرار جهود المواطنين والأهالي في مساندة المصابين والمتضررين، مشيرًا إلى أن حالة التضامن امتدت منذ اللحظات الأولى لوقوع الحادث.

المواطنون مازالوا موجودين في محيط موقع الحادث

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، أن المواطنين مازالوا متواجدين في محيط موقع الحادث، ويواصلون تقديم المساعدة ومتابعة عمليات الإنقاذ، لافتًا إلى أن الأهالي حرصوا على البقاء بجوار المصابين وتقديم كل ما يمكنهم من دعم.

وأشار إلى مشاركة مختلف الجهات الرسمية في التعامل مع تداعيات الحادث، من بينها الحكومة والوزارات المعنية والمحافظة والهلال الأحمر، إلى جانب عدد من الأحزاب والقوى المجتمعية، مؤكدًا أن هناك حالة من التكاتف لتقديم المساندة اللازمة للمتضررين.

وأضاف أن التحرك شمل الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزراء الصحة والنقل والتضامن الاجتماعي، فضلًا عن المسؤولين والأجهزة المعنية، لمتابعة الموقف وتوفير الدعم المطلوب.

وفي سياق متصل، قدم أحمد موسى اعتذاره للركاب الذين تأثرت رحلاتهم بسبب توقف حركة القطارات وتأخر مواعيد السفر نتيجة الحادث، موضحًا أن المواطنين الراغبين في استرداد قيمة تذاكرهم يمكنهم التوجه إلى شبابيك التذاكر لإنهاء الإجراءات والحصول على أموالهم.

حجم الحزن الذي خلفه الحادث

واختتم الإعلامي حديثه بالتأكيد على حجم الحزن الذي خلفه الحادث، داعيًا بالرحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين.