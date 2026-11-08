100 ألف لأسرة المتوفى و50 للمصاب.. الجبهة الوطنية: دعم كامل لأسر ضحايا ومصابي قطار العياط

أكد المستشار محمد عمران، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية والنائب الأول لرئيس الحزب، أنه يتابع عن كثب التداعيات الصحية والإنسانية لحادث قطار العياط بمحافظة الجيزة، مشيراً إلى صدور قرارات فورية من الحزب لتقديم الدعم المالي والطبي الكامل للمتضررين.

وأكد المستشار محمد عمران أنه تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بتقديم كل أشكال الرعاية للمصابين وأسر المتوفين، قرر حزب الجبهة صرف دعم مالي عاجل بقيمة 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى، و50 ألف جنيه لكل مصاب، بالإضافة إلى توفير وتسهيل الرعاية الطبية الكاملة في المستشفيات.

وأضاف الأمين العام للحزب أن قيادات الحزب وغرفة العمليات تتابع ميدانياً التنسيق مع المنشآت الطبية وأجهزة الدولة لتقديم المعاونة اللازمة، موجهاً خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا ومتمنياً الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأكد المستشار محمد عمران على ضرورة تسخير كل إمكانيات الحزب وتنسيق الجهود مع الأجهزة المعنية لتوفير كامل الرعاية الطبية والإنسانية للمصابين وذويهم، مشدداً على أن تقديم الدعم الكامل لأسر الضحايا والمصابين يمثل أولوية قصوى لمواجهة آثار هذا الحادث الأليم.

وأعرب عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل لكل المصابين.

وأكد استمرار غرفة عمليات الحزب في المتابعة الميدانية حتى التماثل الكامل لشفاء جميع المصابين وتجاوز آثار الحادث.