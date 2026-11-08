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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مجدي مرشد ينعي ضحايا حادث قطار العياط ويشدد على محاسبة المقصرين

مجدي مرشد
مجدي مرشد
محمد الشعراوي

تقدم الدكتور مجدي مرشد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب، نائب رئيس الحزب ورئيس المكتب التنفيذي، بخالص العزاء والمواساة إلى أسر ضحايا حادث قطار العياط، معربًا عن بالغ حزنه إزاء الحادث وما خلفه من ضحايا ومصابين، داعيًا الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يلهم أسرهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

وأكد مرشد ، على ضرورة الوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى وقوع الحادث، من خلال التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة، والتعامل بشفافية كاملة مع نتائجها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي أوجه القصور التي قد تكشف عنها، مع محاسبة كل من يثبت مسؤوليته عن أي إهمال أو تقصير، بما يحول دون تكرار مثل هذه الحوادث.

 تقديم الرعاية الطبية والعلاج اللازم للمصابين

وثمن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر ، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة تقديم الرعاية الطبية والعلاج اللازم للمصابين، ومتابعة حالتهم الصحية، فضلًا عن سرعة إجراء التحقيقات لكشف ملابسات الحادث ومحاسبة المسؤولين عن أي تقصير يثبت وقوعه، مؤكدًا أن حماية أرواح المواطنين وصون سلامتهم يجب أن تظل في مقدمة أولويات العمل الحكومي.

مجدي مرشد مجلس النواب قطار العياط العياط

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