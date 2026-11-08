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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

توطين صناعة المركبات.. برلماني يقترح التوسع في التصنيع المحلي لتعزيز الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب أحمد حافظ، عضو مجلس الشيوخ، أن متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي لجهود توطين الصناعات المحلية وتطوير منظومة تصنيع المركبات والمعدات الفنية والعسكرية، تعكس اهتمام الدولة ببناء قاعدة صناعية وطنية متطورة، قادرة على تلبية الاحتياجات المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتصدير.

توطين صناعة السيارات

وقال حافظ إن تفقد الرئيس نماذج من المقطورات التي تم تصنيعها بالكامل محليا بمصانع القوات المسلحة، والاطلاع على المركبات الجاري تطويرها وتصنيعها بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، يعكس ما وصلت إليه الصناعة الوطنية من تطور في مجالات التصميم والتصنيع، ومواكبة أحدث النظم التكنولوجية العالمية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن توجيهات الرئيس بالعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي في تصنيع المركبات والمعدات العسكرية، مع القدرة على تصدير بعض الطرازات إلى الدول الصديقة والشقيقة، تمثل خطوة مهمة نحو تعميق التصنيع المحلي، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

إدارة المركبات للقوات المسلحة

وأشار إلى أن التنسيق بين الهيئة العربية للتصنيع وإدارة المركبات للقوات المسلحة لتوطين الصناعات المحلية وترشيد الاستيراد، إلى جانب التوجه لإنشاء غرفة للصناعات الدفاعية، يعكس رؤية متكاملة لتعظيم الاستفادة من الإمكانات الصناعية والتكنولوجية المتاحة، وتوسيع مجالات التعاون بين المؤسسات الوطنية.

وشدد حافظ على أهمية التوسع في تصنيع المركبات الكهربائية، وتطوير المعدات الفنية وقطع الغيار محليا، لما لذلك من دور في دعم الصناعة الوطنية، وتوفير العملة الأجنبية، وخلق فرص عمل، ونقل الخبرات والتكنولوجيا، مؤكدا أن الاستثمار في القدرات التصنيعية يمثل أحد ركائز تعزيز الأمن القومي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

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