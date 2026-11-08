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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

القصة الكاملة.. كيف أدارت الدولة حادث تصادم قطاري العياط؟

حادث قطار العياط
حادث قطار العياط
قسم الأخبار

الرئيس السيسي:التحقيق في حادث تصادم القطارين

-الحكومة: 

-توفير الرعاية الطبية اللازمة للمصابين 

-التحقيق في ملابسات الحادث

-محاسبة كل من يثبت تقصيره

-عدد المصابين 88 مصابًا

-الهلال الأحمر المصري يدفع فرقه إلى موقع الحادث 

شهدت الساعات الماضية حادث تصادم قطارين 134 و2010 القادمين من اتجاه الفيوم، بين قريتي جرزا والرقة بمركز العياط جنوب الجيزة، لتنتفض الحكومة لإدارة الأزمة ومعالجتها باحترافية.

محاسبة كل من يثبت تقصيره


وقد وجّهت أجهزة الدولة بتوفير الرعاية الطبية اللازمة، وسرعة التحقيق في ملابسات الحادث، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة التحقيق في حادث تصادم القطارين ومحاسبة كل من يثبت تقصيره.

وقال الرئيس السيسي - في تدوينة له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك - "أتابع باهتمام بالغ تداعيات حادث القطارين وأعرب عن خالص مواساتي لأسر المتوفين وأصدق التمنيات بالشفاء للمصابين.


ودفعت هيئة الإسعاف شاركت 72 سيارة إسعاف في عمليات النقل والإخلاء، فيما بلغ إجمالي عدد المصابين 88 مصابًا، تم نقل 49 منهم إلى مستشفى الواسطى، و29 إلى مستشفى العياط، و10 مصابين في مستشفى أطفيح، بالإضافة إلى 4 جثامين منهم 2 مستشفى الواسطى، وجثمان في أطفيح، واخر في موقع الحادث .

وتؤكد وزارة الصحة والسكان، استمرار المتابعة الدقيقة للحالة الصحية للمصابين، وتوفير الرعاية الطبية الكاملة لهم، متقدمة بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الضحايا، متمنيةً للمصابين الشفاء العاجل.
ودفع الهلال الأحمر المصري فرقه المستجيبة إلى موقع الحادث والمستشفيات، لتقديم خدمات الدعم النفسي والمساندة للمصابين، إلى جانب توفير أوجه الدعم الإسعافي والإنساني، وفقًا للاحتياجات الميدانية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ونائبة رئيس الهلال الأحمر المصري


أتوبيسات لنقل الركاب بين الواسطى والعياط

 

دفعت وزارة النقل بأتوبيسات لنقل الركاب بين محطتي الواسطى والعياط، مساء اليوم الأحد، وبين محطتي المنيب والعياط  في الاتجاهين لحين استئناف حركة القطارات عقب حادث تصادم  القطار رقم (134) تحيا مصر (الجيزة – الفيوم)، ومؤخرة القطار رقم (2010) (القاهرة – أسوان).

حادث قطار العياط قطار العياط قطارات قطار السكك الحديد

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