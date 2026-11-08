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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

الفراخ البيضاء ترتفع 4 جنيهات.. تعرف على أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد

الفراخ البيضاء ترتفع 4 جنيهات.. تعرف على أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد
الفراخ البيضاء ترتفع 4 جنيهات.. تعرف على أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد
ولاء عادل

عادت أسعار الدواجن إلى الارتفاع في الأسواق المصرية خلال تعاملات اليوم، الأحد 8 نوفمبر 2026، بعدما زاد سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع بنحو 4 جنيهات، مسجلًا 74 جنيهًا بدلًا من 70 جنيهًا، وذلك عقب انخفاضات متتالية شهدتها الأسعار خلال الأسبوعين الماضيين.

ويأتي الارتفاع الجديد في ظل استمرار التغيرات التي تشهدها سوق الدواجن، متأثرة بحجم الإنتاج ومعدلات الطلب وتكاليف التربية، فيما تختلف الأسعار النهائية التي يتحملها المستهلك باختلاف المناطق وتكاليف النقل والتوزيع.

سعر الفراخ البيضاء والساسو والأمهات اليوم

سجلت أسعار الدواجن بمختلف أنواعها مستويات متفاوتة خلال تعاملات اليوم، حيث بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء داخل المزارع 74 جنيهًا، بينما تراوح سعرها للمستهلك بين 84 و90 جنيهًا.

أما الدواجن الأمهات فسجلت نحو 63 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، لتباع في الأسواق بأسعار تتراوح بين 73 و75 جنيهًا، في حين وصل سعر كيلو الدواجن الساسو إلى 105 جنيهات بالمزرعة، ويتراوح سعرها للمستهلك بين 115 و120 جنيهًا.

وتختلف الأسعار من سوق إلى آخر وفقًا لموقع البيع وتكاليف النقل وهوامش الربح لدى التجار.

 

أسعار البيض اليوم الأحد 8 نوفمبر 2026

وشهدت أسعار البيض تفاوتًا بحسب النوع، حيث تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض بين 120 و150 جنيهًا، بينما سجلت كرتونة البيض الأحمر ما بين 130 و160 جنيهًا.

وبلغ سعر كرتونة البيض البلدي مستويات تتراوح بين 125 و135 جنيهًا، وفقًا للأسعار المتداولة في الأسواق.

أسعار الكتاكيت اليوم في الأسواق

وفيما يتعلق بأسعار الكتاكيت، سجل الكتكوت الأبيض شركات ما بين 22 و23 جنيهًا، بينما بلغ سعر كتكوت الساسو 18 جنيهًا، وتراوح سعر الكتكوت البلدي الحر بين 17 و18 جنيهًا.

كما سجل كتكوت الفيومي نحو 17 جنيهًا، وبلغ سعر البط المسكوفي والمولر 30 جنيهًا لكل منهما، مقابل 25 جنيهًا للبط البيور، فيما وصل سعر السمان بعمر أسبوعين إلى 8 جنيهات.

 

أسعار البانيه والأوراك وأجزاء الدواجن

وبالتزامن مع تحركات أسعار الفراخ، سجلت أجزاء الدواجن مستويات سعرية مختلفة، حيث تراوح سعر كيلو الأوراك بين 90 و95 جنيهًا، بينما بلغ سعر كيلو البانيه ما بين 220 و230 جنيهًا.

وسجل سعر الكبد والقوانص نحو 140 جنيهًا للكيلو، في حين تراوح سعر كيلو الأجنحة بين 50 و60 جنيهًا.

كما بلغ سعر زوج الحمام نحو 160 جنيهًا، وتراوح سعر البط بين 140 و160 جنيهًا، بينما سجلت الأرانب نحو 150 جنيهًا.

شعبة الدواجن تتوقع ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة

وفيما يتعلق بتوقعات حركة الأسعار، قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، إن أسعار الدواجن والبيض قد تتجه إلى الارتفاع خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن استمرار المنتجين في نشاطهم يتطلب تحقيق هامش ربح مناسب، بما يساعدهم على تغطية تكاليف الإنتاج وتجنب الخسائر التي قد تؤدي إلى خروج بعضهم من منظومة الإنتاج، وهو ما قد يؤثر بدوره على حجم المعروض في الأسواق.

وكانت أسعار الدواجن قد سجلت انخفاضات خلال الشهر الماضي، بالتزامن مع زيادة الكميات المعروضة وارتفاع معدلات الإنتاج، بعد توسع المنتجين في دورات التربية خلال الفترات التي شهدت ارتفاعًا في الأسعار.

 

مصر تحقق الاكتفاء الذاتي من الدواجن والبيض

في سياق متصل، أكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن الإنتاج المحلي يغطي احتياجات السوق المصرية من الدواجن والبيض، مشيرًا إلى استمرار القطاع في مواجهة التحديات والأزمات التي مر بها خلال الفترة الماضية.

وقال الزيني، في تصريحات تلفزيونية، إن مصر تمتلك اكتفاءً ذاتيًا من الدواجن والبيض.

من جانبه، أوضح طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن الدولة نفذت مجموعة من الإجراءات لدعم صناعة الدواجن وتعزيز الإنتاج المحلي، بما ساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وإتاحة تصدير الكميات الفائضة إلى الخارج.

وأشار إلى أن صناعة الدواجن المصرية أصبحت تحتل مكانة متقدمة، مؤكدًا اهتمام وزارة الزراعة بزيادة الصادرات والاستفادة من القدرات الإنتاجية للقطاع.

 

صادرات الدواجن المصرية تصل إلى 35 دولة

وكشف طارق سليمان أن وفرة الإنتاج ساعدت مصر على توسيع نطاق صادراتها من منتجات الدواجن لتشمل نحو 35 دولة، لافتًا إلى تنوع المنتجات المصدرة بين البيض المخصب المستخدم في إنتاج كتاكيت التسمين وأمهات الدواجن والفرخ البياض، والدواجن المجمدة، وبيض المائدة ومنتجاته.

وأضاف أن قطاع الدواجن يمثل أحد الأنشطة الاقتصادية المهمة في مصر، إذ يوفر فرص عمل لنحو 3.5 مليون مواطن، وتصل استثماراته إلى ما لا يقل عن 200 مليار جنيه.

وأوضح أن حجم الإنتاج المحلي بلغ نحو 1.6 مليار طائر، مسجلًا زيادة مقارنة بالعام الماضي، بينما وصل إنتاج بيض المائدة إلى 16 مليار بيضة، بمعدل نمو بلغ 14%.

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