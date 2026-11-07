خالد عامر يكتب: الرئيس الإنسان

لا تقاس عظمة القادة بما يبنونه من صروح فقط لكن بما يتركونه من أثر في نفوس الشعب فبين تشييد المدن وتأسيس الدول تبرز لمسات إنسانية تكشف عن جوهر القيادة الحقيقية.

هذه القيادة التي لا تكتفي بحكم الدولة بل تعانق أحلام الشعب وتلمس آلمه وتشاركه أفراحه.

الرئيس السيسي الإنسان تناول واجب من خلال هذا المقال، فحين يكرم الرئيس مواطنة بسيطة أو يكرم فتاة مثل ميار مؤخراً

هنا التكريم في حد ذاته تقديرا لاتفيه الكلمات ففي ظل شواغله يحرص علي ثوابت عنوانها جبر الخواطر.

وعلي هامش التكريم الرئاسي للنماذج المشرفة في مصر هناك رسائل عميقة مفادها أن الدولة لا تنسى أبنائها

والرئيس دائما الأقرب لشعبه يتابع قصص الكفاح والصبر والنجاح فالتكرم ليس لقاء الرئيس فقط بل هو تجسيد لمبدأ أن كل مواطن هو ثروة قومية تستحق التقدير وأن القيمة الحقيقية للوطن تكمن في كرامة أفراده.

الرئيس السيسي جابر الخواطر حضر مؤخراً عقد قران وزفاف ابنة أحد شهداء القوات المسلحة الذي لقي ربه عام 2014

وفي حفل تخريج احدي دفعات الكليات والمعاهد العسكرية كانت هناك أمنية لابنة الشهيد بأن يحضر الرئيس عقد قرانها وقد حضر بل وشهد علي عقد القران.

تلك اللفتة الإنسانية من الرئيس الإنسان تؤكد للجميع أن حق الشهيد علي مصر أن تتعهد برعاية أسرته من بعده لأنه لقي ربه لأجل أن يحيا الوطن الرئيس الإنسان مواقف رائعة تستمر ويصعب الحصر

فهو يحمل هموم كل المصريين في كل بقعة من أرض الوطن.

شيد من سنين مشروع حياة كريمة.. حياة كريمة تعني آدمية المواطن المصري من خلال بناء مساكن وتوفير وسائل الإعاشة اللائقة للبسطاء في عموم مصر .

فالرئيس الإنسان تتوالى مواقفه الإنسانية التي لا تحصى من قرارات العلاج على نفقة الدولة للمرضى غير القادرين والقضاء على قؤائم الإنتظار إلى العفو الرئاسي الذي يجمع بين العدالة والرحمة مرورا بالتقاط الصور التذكارية مع البسطاء والاستماع لمشاكلهم دون حواجز.

كل هذه المواقف رسمت ملامح قائد يؤمن أن حكم مصر أمانة ومسئولية.

إنه الرئيس القائد القدوة الذي يحمل هموم الوطن في عقله و قلبه.