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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرئيس السيسي يوجه بدراسة تدبير مخزون استراتيجي للدولة من كافة الاحتياجات لمجابهة المواقف الطارئة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
أ ش أ

وجه السيد الرئيس الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الهيئة القومية للأزمات والطوارئ بدراسة تدبير مخزون استراتيجي للدولة من كافة الاحتياجات لمجابهة المواقف الطارئة، وذلك بالتنسيق مع جميع أجهزة ومؤسسات الدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الفريق محمد عبد الرحمن ربيع رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ورئيس الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ، واللواء محمد عبد الفتاح أبو بكر رئيس الهيئة العربية للتصنيع، واللواء هاني محمود مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة نائب رئيس الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ، واللواء أركان حرب وليد حسن الكردي مدير إدارة المركبات للقوات المسلحة.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد استعراضاً للإجراءات التنفيذية التي تمت بين الهيئة القومية للأزمات والطوارئ وأجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن السيد الرئيس وجه بسرعة انتهاء جميع المؤسسات من إدخال البيانات الخاصة بها لدى منظومة الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ، مُشدداً على ضرورة مُراعاة دقة البيانات الواردة للهيئة لإعداد قاعدة بيانات دقيقة تُساهم في اتخاذ القرار الصحيح، ومؤكدا على مُراعاة سرية تداول المعلومات.

الرئيس عبدالفتاح السيسي الهيئة القومية للأزمات مخزون استراتيجي

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