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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

من الاثنين.. السكة الحديد تعلن إجراءات جديدة لدخول ساحة "محطة مصر" برمسيس

ساحة محطة مصر
ساحة محطة مصر
أ ش أ

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تطبيق إجراءات لتنظيم حركة الجمهور بمحيط منطقة العمل بساحة محطة مصر بالقاهرة اعتبارا من الاثنين المقبل، بالتزامن مع البدء في تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بتطوير وتوسعة كوبري 6 أكتوبر بمنطقة رمسيس؛ حفاظا على أمن وسلامة المواطنين، وتسهيل حركة دخول وخروج المواطنين عبر المحطة.

وذكرت الهيئة -في بيان اليوم- أن الإجراءات التنظيمية تتضمن:

- منع دخول المركبات بجميع أنواعها إلى ساحة المحطة طوال فترة تنفيذ الأعمال الانشائية؛

- اقتصار دخول جمهور المواطنين من خلال الأبواب المخصصة للمشاة بالجهة المقابلة لمطلع كوبري الليمون بميدان رمسيس، بالإضافة إلى الجهة المقابلة لامتداد شارع شبرا وموقف أحمد حلمي؛

- استمرار حركة دخول وخروج الجمهور من وإلى المحطة عبر محطة مترو الشهداء بصورة طبيعية، وعدم تأثرها بالأعمال الإنشائية فى محيط ساحة المحطة.

وأضافت الهيئة أنه حرصا على التيسير على المواطنين خاصة كبار السن وذوي الهمم، يتم تكثيف مرور السيارات الكهربائية والكراسي المتحركة لتسهيل انتقالهم عبر المحطة.

وأكدت الهيئة أن الإجراءات المقررة خلال فترة تنفيذ الأعمال الهندسية والإنشائية تهدف إلى الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وتجنب التكدس بمحيط المحطة.

وأهابت الهيئة بالمواطنين تفهم هذه الإجراءات والالتزام بالتعليمات والإرشادات المنظمة لحركة الدخول والخروج من المسارات المحددة، والبعد عن مناطق العمل بما يسهم في تسهيل وانتظام حركة السفر عبر المحطة خلال فترة تنفيذ الأعمال.

الهيئة القومية لسكك حديد مصر تنظيم حركة الجمهور محطة مصر

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