ترامب: الولايات المتحدة خسرت نحو 3 تريليونات دولار بسبب الانتخابات و"النووي الإيراني"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة خسرت نحو 3 تريليونات دولار، عقب ظهور نتائج الانتخابات التي أظهرت أداءً جيداً للحزب الديمقراطي، مرجعاً ذلك، إلى موقف إدارته الرافض لامتلاك إيران سلاحاً نووياً.

وأضاف ترامب، في تصريحات نشرها حساب فريق الاستجابة السريعة بالبيت الأبيض على منصة " إكس "، أن الخسائر جاءت بعد أن تبين تحقيق الديمقراطيين نتائج جيدة في الانتخابات، وهو ما وصفه بأنه أمر مفاجئ إلى حد ما.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الأمر يرتبط بموقف بلاده الرافض لامتلاك إيران سلاحاً نووياً، مؤكداً أن هذا الملف يأتي في مقدمة أولويات إدارته.