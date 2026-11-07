عبد الحميد الدبيبة: حريصون على عودة تجمع الساحل والصحراء إلى طرابلس

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، إن ليبيا ترحب بزيارة الوفود الإعلامية المصرية إلى العاصمة طرابلس، مؤكدا أن مصر بلد شقيق تربطها بليبيا علاقات وثيقة، وأن الإعلاميين والمسؤولين المصريين مدعوون لزيارة ليبيا والاطلاع على ما تشهده من تغييرات وتطورات.

وأضاف الدبيبة، في تصريحات خاصة على شاشة قناة "القاهرة الإخبارية" مع الإعلامي والكاتب الصحفي سمير عمر، أن تجمع دول الساحل والصحراء من التجمعات المهمة التي وجدت الحكومة الليبية أنها غادرت العاصمة طرابلس، رغم أنها بلد المنشأ الذي شهد ميلاده عام 1998.

وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية ، أن التجمع لم يكن فعالا بالشكل المطلوب خلال وجوده في العاصمة التشادية إنجمينا، مشيرا إلى أن الحكومة الليبية رأت ضرورة العمل على إعادة تفعيله واستعادة دوره في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء

وأشار الدبيبة، إلى أن ليبيا تحركت للتواصل مع مختلف الدول الأعضاء في التجمع، وعلى رأسها جمهورية مصر العربية، من أجل بحث سبل إعادة تفعيله وعودته إلى العاصمة طرابلس.

وشدد رئيس الحكومة الليبية، على أهمية استعادة التجمع لدوره باعتباره إطارا للتعاون بين دول الساحل والصحراء، معربا عن ترحيب ليبيا بالتعاون مع الدول الأعضاء، ومؤكدا أهمية العمل المشترك لإحياء أنشطته وتحقيق الأهداف التي تأسس من أجلها.