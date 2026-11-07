بعد تسريب بياناته على الإنترنت المظلم.. قراصنة يهددون وزير خارجية إيطاليا وعائلته

كشف وزير الخارجية الإيطالي ونائب رئيسة الوزراء، أنطونيو تاجاني، عن قيام قراصنة إلكترونيين بنشر بياناته الشخصية على الإنترنت المظلم منذ أيام، مؤكدا أنه لن يسمح بترهيبه بأي شكل من الأشكال، في ظل الارتباط الظاهري للهجمات بدعم الحكومة الإيطالية لأوكرانيا.

نشر بيانات وزير الخارجية الإيطالي

وقال تاجاني، في منشور عبر منصة “إكس”، إن مجرمين إلكترونيين ينشرون منذ أيام بياناته الشخصية على الإنترنت المظلم، ويسعون للحصول على مزيد من المعلومات، ما يعرضه فعليا لتهديدات ومحاولات ترهيب جديدة.

وأضاف نائب رئيسة الوزراء أن الهجمات تطال أفراد عائلته أيضا، مشيرا إلى أن القراصنة مستعدون لدفع الأموال مقابل الحصول على مزيد من التفاصيل المتعلقة به وبأفراد أسرته.

وأكد تاجاني أن رد فعله واضح، قائلا إنه لن يسمح بترهيبه بأي شكل من الأشكال، وسيواصل العمل من أجل حماية وزارته وإيطاليا، كما سيعزز علاقات بلاده وتعاونها مع حلفائها لحماية أنفسهم بشكل مشترك.

وأوضح تاجاني أن موقف إيطاليا من الحرب في أوكرانيا هو السبب السياسي وراء استهدافه، مضيفا أن الدفاع عن حرية دولة ذات سيادة، والوقوف بوضوح إلى جانب الديمقراطية واستقلال إحدى الدول، يمثل أمرا خطيرا بالنسبة لهذه الكيانات الإجرامية.

وأشار إلى أن هذه الهجمات تأتي أيضا ردا على الأنشطة التي تعمل إيطاليا على تنفيذها منذ أشهر لتعزيز الأمن السيبراني بوزارة الخارجية.

وقال وزير الخارجية الإيطالي إن الوزارة تعمل بجدية لمواجهة هذه التهديدات، موضحا أنه أنشأ، اعتبارا من الأول من يناير، إدارة متخصصة في الأمن السيبراني لحماية الوزارة من الاختراقات الإلكترونية التي تنفذها جهات غالبا ما ترتبط بشكل أو بآخر بكيانات تابعة لدول معادية لإيطاليا.

وأضاف أن الإدارة أصبحت تعمل بالفعل وتتعاون مع حلفاء إيطاليا، مؤكدا أن بلاده ستواصل الدفاع عن أمنها ومواجهة المجرمين الإلكترونيين، إيمانا منها بأن هذا هو السبيل الصحيح لحماية الشعب الإيطالي والدولة.



ميلوني تعلن تضامنها مع تاجاني

من جانبها، أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عن تضامنها الكامل مع تاجاني، على خلفية ما كُشف عنه بشأن أنشطة قراصنة موالين لروسيا ونشر بياناته الشخصية على الإنترنت المظلم.

وقالت ميلوني إن عرض معلومات سرية تخص مسئولين في مؤسسات الدولة للبيع يثير قلقا بالغا، ويجب التعامل معه بأقصى درجات الحزم والعزم.