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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ذكرياتي راحت.. أصالة تكشف تفاصيل تعرضها لسرقة مجوهراتها في أمريكا

أصالة
أصالة
أحمد إبراهيم

نشرت الفنانة أصالة تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام تعلن فيه عن تعرضها الى سرقة مجوهراتها فى عقب حفلها فى أمريكا. 

وقالت أصالة : "الحمد لله الهدف من الرحلة لأمريكا تحقق وعملت أحلى حفلات بالحياة وأسعدت ناس بالآلاف وأنا كنت سعيدة قدهم كلهم وكانت البداية بلوس أنجلوس وليلة عظيمة وبعدها رحت نيوجرسي وكمان التفاعل كان متل الحلم وآخر حفلة كانت تاني يوم مباشرة بديترويت ويادوب وصلت الفندق وحضرت حالي وغيرت مجوهراتي اللي الحمد لله كلهم إلي وما كان معي شي أنا ما بملكه وهيك عادة بالسفر بعمل بخاف من المسئولية فا بلبس أغراضي ورحت الحفلة وكانت قمة بالجمال والحضور مرعب والجو خيالي والناس طارت وأنا كذلك".

أصالة تروي تفاصيل سرقة مجوهراتها 

وتابعت أصالة: "وخلصت الحفلة ورجعت تعبانة حضرت حالي للراحة ونمت والصبح فتحت شنطتي غير حلقي اللي بحب غيره كل يوم حسب شو حاسه وللأسف مالقيت علبة مجوهراتي كلها وطبعا زعلت لأسباب كتيرة أولها وأهمها إني عملت بأوقات طويلة وانتظرت أكتر من سنة اسم أبي حطه على راسي وصورة أبي بصدري وذكريات مهمة من جوزي ومن ولادي وهدايا مني إليّ بمناسبات نجاح حفلة أو ألبوم أو أغنية وكمان هدايا من أصحاب غاليين عليي وأغراضي غير قيمتها المادية إلها قيمة عندي معنوية كبير".

https://www.instagram.com/reel/DfZUvtQIwcc/?utm_source=ig_web_button_share_sheet

وأكملت أصالة: “طبعا الشرطة والناس ملت المكان ومن أسبوع تقريبا لليوم مافي أخبار وماكنت بدي خبر خبر يأثر على هالرحلة اللي حققت فيها حلم من أحلامي وفاقت توقعاتي حتى بالنجاح ولكن هيك صار وبعد تفكير قررت خبركم هالحكاية اللي فوق ماتتصوروا قاهرتني ولكن رح أتجنبها وكمل بطريقي ورح ألتقي بحبايبي بدبي بمناسبة عزيزة على قلبي وغاليه تحت عنوان ( الإمارات تحب سوريا ) والله يحفظ بلادنا كلها ويعم الحب ويعم السلام يارب العالمين”. 

وأنهت أصالة حديثها قائلة : “وبدي أنسى هالكم يوم اللي كانوا كتير مو حلوين وصعبين عليي كتير ورح نتلاقى وأنا بأمس الحاجة لأفصل عن هالأحداث اللي صارت وبدي أكتر من كل الحضور أفرح لأني بحاجه أفرح بينكم ومعكم ومحبتكم عندي والله بتسوى كنوز الدنيا كلها ولحظة لقائي معكم هيا ولادة حقيقية لسعادة بتتحقق لما بغني لكم”. 

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