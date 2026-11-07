أسرة هاني شاكر تهدي مجموعة من مقتنياته لمتحف الموسيقى العربية بأكاديمية الفنون

في خطوة تعكس تقدير أسرة أمير الغناء العربي الراحل هاني شاكر لدور المؤسسات الثقافية في الحفاظ على التراث الفني وتوثيق رموزه، أهدت أسرة الفنان الراحل مجموعة من مقتنياته الشخصية والفنية إلى متحف الموسيقى العربية بأكاديمية الفنون، لتصبح جزءًا من ذاكرة المتحف الذي يضم مقتنيات توثق تاريخ الموسيقى والغناء العربي.

مقتنيات هاني شاكر

وتضم المقتنيات عددًا من الملابس التي ارتداها الفنان الراحل خلال مشواره الفني، من بينها بدلة وقميص و«بابيون»، إلى جانب مجموعة من أزرار القمصان المدون عليها اسم هاني شاكر، فضلًا عن عدد من شهادات التقدير التي حصل عليها خلال مسيرته الفنية، والتي توثق محطات مهمة من مشواره وإسهاماته في الحياة الموسيقية.

ويأتي هذا الإهداء الذى قدمه المهندس محمد إيهاب الشيمي في إطار الجهود التي تبذلها أكاديمية الفنون، برئاسة الأستاذة الدكتورة نبيلة حسن، لإنشاء متحف متخصص للموسيقى العربية، يهدف إلى جمع وحفظ وتوثيق المقتنيات الشخصية والفنية لرموز الموسيقى والغناء، وتحويلها إلى شواهد حية على تاريخ الإبداع الموسيقي المصري والعربي، بما يتيح للأجيال الجديدة والباحثين التعرف على مسيرة كبار الفنانين وإسهاماتهم.

ويمثل المتحف إضافة مهمة لدور أكاديمية الفنون الثقافي والتنويري، حيث لا يقتصر دورها على التعليم والتدريب الأكاديمي، وإنما يمتد إلى حماية الذاكرة الفنية المصرية وصون تراث رموزها وإتاحته للأجيال القادمة.

مقتنيات هاني شاكر

مقتنيات هاني شاكر