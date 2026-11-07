رانيا فريد شوقي تحتفل بعقد قران ابنتها فريدة بحضور نجوم الفن | صور

احتفلت الفنانة رانيا فريد شوقي بعقد قران ابنتها فريدة عاطف عوض، وسط أجواء عائلية مميزة، وبحضور عدد من نجوم الوسط الفني الذين حرصوا على مشاركة العروسين فرحتهما وتقديم التهاني لهما.

وشاركت الفنانة داليا البحيري، التي كانت من أوائل الحاضرين في حفل عقد القران، مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، وثّقت خلالها لحظات من كتب الكتاب، ووجهت رسالة تهنئة للعروسين.

وعلقت داليا البحيري على الصور قائلة: «ألف مليون مبروك حبيبتي القمر فريدة عاطف عوض بنت القمر حبيبتي رانيا فريد شوقي والفنان عاطف عوض على عريسها الجميل وليد، ربنا يحفظهم ويسعدهم يارب، أجمل وأرق عروسة يا فرفورة».

وشهد حفل عقد القران حضور الفنانة ناهد السباعي، خالة العروس وابنة المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي، إلى جانب الفنان أحمد جمال سعيد، وقسمت ابنة الفنانة داليا البحيري، في أجواء غلبت عليها مظاهر البهجة والاحتفال.

وتفاعل عدد كبير من متابعي داليا البحيري مع الصور، وانهالت تعليقات التهنئة والمباركات للعروسين، متمنين لهما حياة زوجية سعيدة مليئة بالحب والاستقرار.

