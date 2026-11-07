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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران تنشر فيديو للوقاية من الانفجارات النووية وتوزع أقراص اليود

إيران
إيران
محمود نوفل

 نشرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (IRNA) فيديو تدريبيًا مدته ثماني دقائق وأدلة، تشرح للجمهور كيفية الاحتماء والتنظيف في حال وقوع انفجار نووي (مثل عدم النظر إلى الوميض، والدخول إلى الطوابق السفلية، وإغلاق النوافذ، وإيقاف التكييف، وما إلى ذلك).

 وكان ذلك ضمن حملة "أسبوع الدفاع السلبي" السنوية.

فيما ذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية أنه تم توزيع أقراص اليود في القرى الواقعة على بعد 2-3 كيلومترات من المنشآت النووية الأمر الذي نفته وزارة الصحة الإيرانية. 

وتضمن محتوى الفيديو سلسلة إجراءات للحماية الذاتية من "لحظة الانفجار" إلى "ما بعد الانفجار":

 لحظة الانفجار (خلال الثواني الأولى)
فقد دعا الفيديو إلى عدم النظر الى الضوء حيث قالت " لا تنظر إلى الضوء: يُحظر تمامًا النظر مباشرة إلى وميض الانفجار، لتجنب العمى أو تلف العين الشديد. والاحتماء الفوري: إذا كنت في الخارج، أسرع وابحث عن حاجز صلب للاحتماء خلفه، واستلقِ على الأرض، واحمِ رأسك ووجهك بيديك.
 

كما شدد على ضرورة عدم التصوير قائلا :   لا تصور: لا تتوقف لمشاهدة أو تصوير الانفجار، ولا تحاول الاحتماء داخل السيارة (السيارة ليست مكانًا آمنًا).

وتابع :  بعد مرور موجة الانفجار (الإخلاء إلى الداخل)  ادخل المبنى: بعد مرور موجة الانفجار الأولى، أسرع وادخل أقرب مبنى صلب.  واذهب إلى الطابق السفلي ثم انزل إلى القبو أو انتقل إلى غرفة في منتصف المبنى (بعيدًا عن النوافذ والجدران الخارجية). و أغلق جميع الأبواب والنوافذ بإحكام، وأوقف تشغيل مكيفات الهواء وأنظمة التهوية التي تسحب الهواء من الخارج، لمنع دخول الغبار المشع.

ودعت كذلك إلى إزالة التلوث (إذا تعرضت للغبار المشع).

وزادت :  اخلع الملابس: بحذر (بدون نفضها بقوة) اخلع الملابس الخارجية، وضعها في كيس محكم الإغلاق. واستخدم الماء الدافئ والصابون لغسل الجسم، ويُنصح باستخدام شامبو عادي (بدون بلسم). إذا لم يتوفر الاستحمام، امسح الجلد المكشوف بمناديل مبللة.

وواصل :  الاحتماء في الداخل (انتظار التعليمات)
مدة لا تقل عن 24 ساعة وكن مستعدًا للبقاء في الداخل لمدة 24 ساعة على الأقل، وانتظر تعليمات الإخلاء الرسمية. اشرب فقط المياه المعبأة، وكل فقط الطعام المغلف، لتجنب التلوث.

 كما نصح الفيديو عدم تناول أقراص اليود من تلقاء نفسك دون توجيه طبي، لأنها لا تحمي من جميع المواد المشعة.

وفي سياق متصل ؛ أفاد  السكان بانقطاعات في الإنترنت على جزيرة قشم. 

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