إيران .. سقوط صاروخين في جزيرة قشم



أفادت ‏وكالة تسنيم الإيرانية بسقوط صاروخين في جزيرة قشم.

كما ذكرت ال‏وكالة الإيرانية أنه سُمع دوي تحليق طائرات مقاتلة فوق جزيرة قشم بجانب تفعيل الدفاعات الجوية في جزيرة قشم.

ومنذ قليل ؛ أفادت تقارير إعلامية إيرانية بسماع دوي انفجارات في جزيرة قشم، جنوب إيران، مشيرة إلى أن الانفجارات جاءت نتيجة إطلاق صواريخ باتجاه مضيق هرمز.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وأهمية مضيق هرمز باعتباره أحد أبرز الممرات الاستراتيجية لنقل إمدادات الطاقة والتجارة العالمية.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن الولايات المتحدة وإيران لم تتمكنا من التوصل إلى «اتفاق كامل»، مشددًا على ضرورة أن يقبل الطرفان باتفاق جيد بدلًا من الاستمرار في السعي وراء اتفاق مثالي قد يصعب تحقيقه.

ونقلت وكالة «بلومبرج» عن رئيس الوزراء القطري تأكيده أهمية التعامل بواقعية مع المفاوضات بين واشنطن وطهران، وعدم التمسك بشروط تحول دون التوصل إلى تفاهمات يمكن البناء عليها.

وتأتي التصريحات القطرية في ظل استمرار المساعي الدبلوماسية الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة وإيران، والتوصل إلى تفاهمات بشأن الملفات الخلافية بين الجانبين.