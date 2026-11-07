أجواء شتوية في الإسكندرية.. الأرصاد تكشف مفاجآت وتوقعات الطقس في المحافظات

كشفت منار غانم عضو غانم عضو المتنبيء الجوي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل جديدة بشأن حالة الطقس في المحافظات، مشيرة إلى أن تشهد محافظة الإسكندرية أجواء شتوية مع فرص لسقوط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة، بالتزامن مع تقلبات جوية تشهدها مناطق من السواحل الشمالية، وسط متابعة مستمرة من هيئة الأرصاد الجوية لحالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

وتابعت منار غانم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود مقدمة برنامج اليوم هنا القاهرة المذاع عبر قناة مودرن إم تي اي، أنه من المتوقع أن تشهد الإسكندرية، غدًا السبت 7 نوفمبر، فرصًا لسقوط أمطار خلال الساعات الأولى من اليوم، مع استمرار الأجواء المعتدلة نهارًا وانخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل، لتسجل العظمى نحو 23 درجة مئوية والصغرى 16 درجة.

وأوضحت أن الطقس سيكون معتدل الحرارة نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، ومائلًا للحرارة على جنوب الصعيد، بينما تميل الأجواء إلى البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم المحافظات.

خريطة سقوط الأمطار بالمحافظات

وواكملت أنه توقعت الهيئة سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، خاصة مطروح والعلمين والإسكندرية وشمال الدلتا وشمال سيناء، وذلك على فترات متقطعة.

واضافت أن كما توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تصل إلى متوسطة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري ومدن القناة والقاهرة الكبرى، وقد تمتد بصورة خفيفة إلى شمال الصعيد وخليج السويس ووسط وجنوب سيناء، بالإضافة إلى حلايب وشلاتين.

تحذير من الشبورة واضطراب الملاحة البحرية

وحذرت الأرصاد من تكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة حتى التاسعة صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا.

كما حذرت من اضطراب الملاحة البحرية على بعض مناطق البحر المتوسط، تشمل مطروح والعلمين والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والعريش، مع وصول سرعة الرياح إلى 40 و60 كيلومترًا في الساعة، وارتفاع الأمواج من مترين إلى 3.5 متر.

وتنصح التوقعات بمتابعة النشرات الجوية، خاصة مع فرص سقوط الأمطار ونشاط الرياح والشبورة المائية، إلى جانب توخي الحذر على الطرق وفي المناطق الساحلية المتأثرة باضطراب الملاحة البحرية.