اعرف سبب غياب طاهر محمد طاهر عن مباراة الأهلي والسكة الحديد في كأس مصر

يغيب طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مواجهة السكة الحديد المقرر إقامتها غدًا السبت، ضمن منافسات بطولة كأس مصر، بسبب الإيقاف.

سر غياب طاهر محمد طاهر

يأتي غياب طاهر محمد طاهر نتيجة العقوبة الموقعة عليه بعد تعرضه للطرد خلال مواجهة الأهلي أمام المصرية للاتصالات، في دور الـ32 من بطولة كأس مصر بالموسم الماضي.

ويفقد الأهلي خدمات اللاعب في مواجهة السكة الحديد، على أن يواصل الفريق استعداداته للمباراة في ظل غياب الجناح الأحمر بسبب الإيقاف.

جاءت قائمة الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي، أشرف داري، أحمد عيد، هادي رياض، ياسر إبراهيم، أحمد رضا، سفيان بنجديدة، منصـف بقرار، كريم الدبيس، أكرم توفيق، حسين الشحات، عمر الساعي، أشرف بن شرقي، محمد مجدي أفشة، علي محمود، توفيق محمد، أحمد سيد زيزو، كريم فؤاد، محمد هاني، محمد رأفت، حمزة علاء، محمد عبد الله، محمود صلاح.