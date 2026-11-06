قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مين يقدر يمشيه؟.. عامر حسين يثير الجدل بشأن مستقبل حسام حسن
هل يرحل؟.. سيف زاهر يكشف كواليس حديثه مع أبوريدة بشأن مصير حسام حسن
أمطار غزيرة ورعدية بهذه المحافظات.. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم
الأطباء أخفوا عني الحقيقة.. إبراهيم حسن يكشف أسرارًا خطيرة عن مرض حسام حسن
تشكيل الأهلي المتوقع أمام السكة الحديد في كأس مصر
طارق السيد يكشف موقف معتمد جمال من الرحيل.. ويفجر مفاجآت بشأن فتوح
ووجدك ضالا فهدى.. 22 تفسيرا لمعنى الآية والمراد بكلام الله
موعد مباراة الأهلي والسكة الحديد اليوم في كأس مصر والقناة الناقلة
أخبار التوك شو | مصطفى بكري: مش كل حاجة الرئيس يتدخل ويحلها.. الأرصاد تكشف مفاجآت وتوقعات الطقس في المحافظات
أسعار السجائر اليوم في مصر.. القائمة الرسمية الكاملة للمحلي والمستورد والتبغ المسخن بعد الارتفاع
التحالف : اعتراض وتدمير صاروخ كروز أطلقته الفصائل اليمنية باتجاه الرياض
موعد مباراة بيراميدز والداخلية اليوم في كأس مصر والقناة الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تهديد صادم من إسبانيا حال تنظيم المغرب المباراة النهائية لمونديال 2030

كأس العالم
كأس العالم
مجدي سلامة

طالب زعيم المعارضة الإسبانية ألبرتو نونييث فيخو، بلاده للانسحاب من استضافة كأس العالم 2030، إذا قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، منح حق استضافة المباراة النهائية للمغرب، وسط معركة شرسة بين البلدين على استضافة أكبر مباراة في كرة القدم.

ولم يعلن فيفا بعد عن مكان إقامة المباراة النهائية في كأس العالم 2030، التي يشارك المغرب والبرتغال وإسبانيا في تنظيمها.

وقال فيخو، زعيم الحزب الشعبي، إنه من البديهي أن تستضيف إسبانيا هذا الحدث.

وأضاف فيخو في مقابلة مع برنامج "إل تشيرينجيتو" التلفزيوني: "يجب أن تستضيف إسبانيا نهائي كأس العالم. وإذا لم يحدث ذلك، في رأيي، لا ينبغي لإسبانيا المشاركة في تنظيم كأس العالم".

وعندما سُئل عما إذا كان سيسعى إلى سحب إسبانيا من استضافة البطولة إذا كان في السلطة، أجاب فيخو: "نعم، الجواب هو نعم".

ويعد فيخو المعارض الأبرز لرئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز، الذي قال في مقابلة أجراها مع محطة كادينا سير الإذاعية في سبتمبر الماضي إنه "يعمل من أجل إقامة المباراة النهائية في إسبانيا".

وقال لويس دي لا فوينتي مدرب منتخب إسبانيا في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة إنه أوضح رأيه بأن "المباراة النهائية يجب أن تقام في إسبانيا".

وزعم فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم في حدث أقيم في سبتمبر أن الدار البيضاء ستحظى بشرف استضافة نهائي كأس العالم 2030، رغم أن رئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش قال إن الأمر لم يناقش مع إسبانيا والبرتغال.

وقال فيفا لرويترز في سبتمبر الماضي إن مكان إقامة نهائي كأس العالم سيتحدد "في الوقت المناسب"، وبدأ هذا الشهر في زيارة المدن المرشحة في إسبانيا والبرتغال والمغرب لتقييم مدى ملاءمتها لاستضافة المباريات.

المعارضة الإسبانية مونديال 2030 المغرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار

سعر الدولار في مصر يسجل خسائر كبيرة.. 100 دولار بكام انهاردة؟

الأرصاد

الأرصاد تحذر من طقس السبت.. أمطار غزيرة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

مدير مكتب صدي البلد بالشرقية خلال حواره مع المهندس سامح عطية

الأحوزة العمرانية بالشرقية على خريطة الحسم.. 300 عزبة جديدة و15 يوما للرد على طلبات المواطنين | حوار

عقد القران

رانيا فريد شوقي تحتفل بعقد قران ابنتها فريدة بحضور نجوم الفن | صور

زيادة المرتبات

زيادة المرتبات.. الحكومة تستهدف 15 ألف جنيه للحد الأدنى وهذا موعد التطبيق

أسعار السجائر

أسعار السجائر اليوم في مصر.. القائمة الرسمية الكاملة للمحلي والمستورد والتبغ المسخن بعد الارتفاع

سامح حسين وزوجته

حد يلحقني.. زوجة سامح حسين تفاجئه بطلب غير متوقع في الشارع

رئيس وزراء قطر

رئيس وزراء قطر: واشنطن وطهران أخفقتا في التوصل لاتفاق كامل

ترشيحاتنا

أرشيفي

إيران .. إسقاط مسيرة أمريكية من طراز "إم.كيو-9" فوق جزيرة قشم

أرشيفي

بعد تفجيرات جزيرة قشم الإيرانية .. القيادة المركزية الأمريكية : الأمور هادئة

أرشيفي

إيران .. سقوط صاروخين في جزيرة قشم

بالصور

6 تصرفات تكشف طريقة تفكير الإنسان من اختياراته اليومية.. التعامل مع الأموال الأبرز

6 تصرفات تكشف طريقة تفكير الشخص من اختياراته اليومية
6 تصرفات تكشف طريقة تفكير الشخص من اختياراته اليومية
6 تصرفات تكشف طريقة تفكير الشخص من اختياراته اليومية

برج الدلو حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026... حاول تحقق التوازن

برج الدلو
برج الدلو
برج الدلو

برج الحوت حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026.. حافظ على راحتك النفسية

برج الحوت
برج الحوت
برج الحوت

برج القوس حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026.. استمتع بالحب للتجديد والمغامرة

برج القوس
برج القوس
برج القوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد