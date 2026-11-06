تهديد صادم من إسبانيا حال تنظيم المغرب المباراة النهائية لمونديال 2030

طالب زعيم المعارضة الإسبانية ألبرتو نونييث فيخو، بلاده للانسحاب من استضافة كأس العالم 2030، إذا قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، منح حق استضافة المباراة النهائية للمغرب، وسط معركة شرسة بين البلدين على استضافة أكبر مباراة في كرة القدم.

ولم يعلن فيفا بعد عن مكان إقامة المباراة النهائية في كأس العالم 2030، التي يشارك المغرب والبرتغال وإسبانيا في تنظيمها.

وقال فيخو، زعيم الحزب الشعبي، إنه من البديهي أن تستضيف إسبانيا هذا الحدث.

وأضاف فيخو في مقابلة مع برنامج "إل تشيرينجيتو" التلفزيوني: "يجب أن تستضيف إسبانيا نهائي كأس العالم. وإذا لم يحدث ذلك، في رأيي، لا ينبغي لإسبانيا المشاركة في تنظيم كأس العالم".

وعندما سُئل عما إذا كان سيسعى إلى سحب إسبانيا من استضافة البطولة إذا كان في السلطة، أجاب فيخو: "نعم، الجواب هو نعم".

ويعد فيخو المعارض الأبرز لرئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز، الذي قال في مقابلة أجراها مع محطة كادينا سير الإذاعية في سبتمبر الماضي إنه "يعمل من أجل إقامة المباراة النهائية في إسبانيا".

وقال لويس دي لا فوينتي مدرب منتخب إسبانيا في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة إنه أوضح رأيه بأن "المباراة النهائية يجب أن تقام في إسبانيا".

وزعم فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم في حدث أقيم في سبتمبر أن الدار البيضاء ستحظى بشرف استضافة نهائي كأس العالم 2030، رغم أن رئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش قال إن الأمر لم يناقش مع إسبانيا والبرتغال.

وقال فيفا لرويترز في سبتمبر الماضي إن مكان إقامة نهائي كأس العالم سيتحدد "في الوقت المناسب"، وبدأ هذا الشهر في زيارة المدن المرشحة في إسبانيا والبرتغال والمغرب لتقييم مدى ملاءمتها لاستضافة المباريات.