حملات تفتيش على 105 منشآت طبية خاصة بالبحيرة وغلق 10 منشآت تعمل دون ترخيص

نفذت مديرية الصحة بمحافظة البحيرة من خلال فرق العلاج الحر بالمديرية، حملات رقابية مكثفة على المنشآت الطبية الخاصة؛ للتأكد من مدى التزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية والمعايير المهنية والرقابية، حفاظًا على صحة المواطنين وضمان تقديم خدمات طبية آمنة وبجودة عالية.

وأسفرت الحملات عن المرور على 105 منشأة طبية خاصة ما بين مستشفيات وعيادات خاصة ، ومراكز طبية ومعامل ومراكز أشعة وعلاج طبيعي وعيادات أسنان وعيادات تخصصية وغيرها من المنشآت الطبية الخاصة على مستوى المحافظة .

وتم تنفيذ 4 قرارات غلق لمنشآت مخالفة لاشتراطات الترخيص أو تدار بدون ترخيص ، واصدار 6 قرارات غلق جارى التنفيذ ، وفحص 6 شكاوى والرد عليها واتخاذ الاجراءات اللازمة ، كما تم توجيه 21 انذار لمنشآت طبية خاصة بها بعض السلبيات الغير جسيمة لتلافيها وتصويب أوضاعها ، بالإضافة لتحرير محضر تسريب نفايات

وأكدت محافظة البحيرة في بيان استمرار الحملات الرقابية بجميع مراكز ومدن المحافظة دون تهاون، لضبط المنظومة الطبية الخاصة، ومنع أى تجاوزات قد تهدد صحة وسلامة المواطنين.