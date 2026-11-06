الذهب يتراجع.. سعر عيار 21 والجنيه الذهب اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026

انخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026 في مصر، وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 6,240 جنيهًا للبيع و6,190 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 7,130 جنيهًا للبيع و7,075 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 5,350 جنيهًا للبيع و5,305 جنيهات للشراء، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 49,920 جنيهًا للبيع و49,520 جنيهًا للشراء.

قائمة أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 24: 7,130 جنيهًا للبيع و7,075 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21: 6,240 جنيهًا للبيع و6,190 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18: 5,350 جنيهًا للبيع و5,305 جنيهات للشراء.

سعر الذهب عيار 14: 4,160 جنيهًا للبيع و4,125 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب: 49,920 جنيهًا للبيع و49,520 جنيهًا للشراء.

سعر الأونصة بالجنيه: 221,810 جنيهات للبيع و220,035 جنيهًا للشراء.

سعر الأونصة عالميًا: 4,069.51 دولار.

دولار الصاغة: 54.51 جنيه، مقابل 53.91 جنيه في البنك.

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر

شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026 انخفاضًا في السوق المحلية، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستثمرين لتحركات المعدن الأصفر، في ظل التغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية وأسعار صرف العملات.

وسجل سعر الذهب عيار 21 اليوم، وهو الأكثر تداولًا في مصر، نحو 6,240 جنيهًا للبيع و6,190 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر عيار 24 نحو 7,130 جنيهًا للبيع و7,075 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 5,350 جنيهًا للبيع و5,305 جنيهات للشراء، فيما بلغ سعر عيار 14 نحو 4,160 جنيهًا للبيع و4,125 جنيهًا للشراء.

ويأتي هذا التراجع وسط اهتمام المتعاملين بمتابعة تحديثات أسعار الذهب على مدار اليوم، خاصة مع ارتباط السوق المحلية بحركة الأسعار العالمية وسعر الدولار.

سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 49,920 جنيهًا للبيع، مقابل 49,520 جنيهًا للشراء.

وبلغ سعر الأونصة بالجنيه المصري نحو 221,810 جنيهات للبيع و220,035 جنيهًا للشراء، وفقًا لآخر تحديث للأسعار.

سعر الذهب عالميًا اليوم

وعلى المستوى العالمي، سجلت أونصة الذهب نحو 4,069.51 دولار.

في المقابل، بلغ سعر دولار الصاغة نحو 54.51 جنيه، مقابل 53.91 جنيه في البنك، بما يعكس اختلاف سعر الدولار المستخدم في تسعير الذهب عن السعر المصرفي المعلن.

وتتأثر أسعار الذهب في مصر بعدة عوامل، أبرزها تحركات سعر الأونصة في البورصات العالمية، وسعر صرف الدولار، بالإضافة إلى مستويات العرض والطلب في السوق المحلية.

هل أسعار الذهب تشمل المصنعية؟

لا تشمل أسعار الذهب المعلنة المصنعية والدمغة، إذ تضاف هذه التكلفة عند شراء المشغولات الذهبية، وتختلف قيمتها من محل صاغة إلى آخر وفقًا لنوع المشغولات ووزنها والشركة المنتجة.

وبالتالي، يكون السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك عند شراء الذهب أعلى من السعر المعلن للجرام، بعد إضافة المصنعية والدمغة.