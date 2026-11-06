أمطار وانخفاض حرارة وتحذير من تخفيف الملابس.. والسحب الركامية تضرب الإسكندرية ومطروح

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن سيطرة السحب الممطرة على مناطق واسعة من السواحل الشمالية الغربية وشمال البلاد اليوم الجمعة، مشيرة إلى أن التأثير المباشر للتقلبات الجوية يتركز حالياً على مناطق (الإسكندرية، العلمين، سيدي عبد الرحمن، الضبعة، ومطروح).

وأوضحت الأرصاد أن السحب يرافقها فرص لسقوط أمطار خفيفة، من المتوقع أن تزداد شدتها تدريجياً مع تقدم ساعات الوقت، في حين تظهر سحب عالية غير مؤثرة على مناطق سيناء والسواحل الشمالية الشرقية.

استمرار الأجواء الممطرة على مدار اليوم

وأكدت الهيئة استمرار الأجواء الممطرة على مدار اليوم الجمعة، متزامنة مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ونشاط للرياح على أغلب أنحاء الجمهورية، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وشددت الأرصاد الجوية في توجيهاتها للمواطنين على ضرورة ارتداء الملابس الخريفية، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، لتجنب الإصابة بنزلات البرد في ظل التفاوت الحراري والتغيرات الجوية المتتابعة.