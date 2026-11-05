أمطار وسحب وانخفاض بالحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم والظواهر المتوقعة

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تسود البلاد أجواء خريفية مع تسجيل انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

ظهور السحب المنخفضة على مناطق من محافظات السواحل الغربية

وأوضحت الأرصاد أن خرائط الطقس تشير إلى ظهور السحب المنخفضة على مناطق من محافظات السواحل الغربية، وعلى رأسها محافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى مناطق بشمال الوجه البحري، حيث يصاحبها فرص لتساقط أمطار خفيفة تزداد شدتها تدريجياً مع ساعات المساء.

وأضافت الهيئة أن هناك انتشاراً للسحب المتوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري، بالتزامن مع تكاثر السحب العالية على السواحل الشمالية، مما يعمل على حجب جانب من أشعة الشمس خلال أوقات النهار.

ونصحت الأرصاد المواطنين بالتخلي تماما عن الملابس الصيفية، والاعتماد على الملابس الخريفية المناسبة طوال اليوم، في ظل الانخفاضات المتوقعة في درجات الحرارة، مع ضرورة ارتداء ملابس مناسبة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، بسبب الأجواء المائلة للبرودة إلى الباردة.

فرص سقوط الأمطار

وقالت إن هناك فرصا لسقوط أمطار خفيفة بنسب حدوث تتراوح بين 10 و20% على مناطق متفرقة من مدن القناة وقد تمتد لمناطق من القاهرة الكبرى.. لافتة إلى وجود نشاط للرياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري وسيناء ومحافظة البحر الأحمر، وهو ما يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

وأكدت استمرار تأثير المنخفضات الجوية لتشمل يوم الجمعة مع استمرار فرص سقوط الأمطار متفاوتة الشدة على المحافظات الشمالية .. مشيرة إلى أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ستتراوح خلال الأسبوع المقبل ما بين 24 و26 درجة مئوية، بما يعزز الإحساس بأجواء أقرب إلى الأجواء الشتوية بدءا من غد الجمعة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم:

-القاهرة: 28 درجة للعظمى و18 للصغرى

-العاصمة الإدارية: 28 درجة للعظمى و17 للصغرى

-6 أكتوبر: 28 درجة للعظمى و17 للصغرى

-الإسكندرية: 24 درجة للعظمى و18 للصغرى

-مطروح: 23 درجة للعظمى و17 للصغرى

-العلمين: 24 درجة للعظمى و17 للصغرى

-دمياط: 26 درجة للعظمى و19 للصغرى

-بورسعيد: 27 درجة للعظمى و20 للصغرى

-الإسماعيلية: 28 درجة للعظمى و17 للصغرى

-السويس: 28 درجة للعظمى و17 للصغرى

-العريش: 26 درجة للعظمى و16 للصغرى

-شرم الشيخ: 32 درجة للعظمى و23 للصغرى

-الغردقة: 31 درجة للعظمى و22 للصغرى

-الفيوم: 29 درجة للعظمى و17 للصغرى

-بني سويف: 29 درجة للعظمى و17 للصغرى

-المنيا: 30 درجة للعظمى و16 للصغرى

-أسيوط: 32 درجة للعظمى و16 للصغرى

-سوهاج: 33 درجة للعظمى و18 للصغرى

-قنا: 34 درجة للعظمى و19 للصغرى

-الأقصر: 34 درجة للعظمى و19 للصغرى

-أسوان: 35 درجة للعظمى و21 للصغرى

-الوادي الجديد: 34 درجة للعظمى و21 للصغرى

-أبو سمبل: 35 درجة للعظمى و22 للصغرى