الخريف يخبئ مفاجآته.. الأرصاد تكشف خريطة الحرارة وتقلبات الطقس المقبلة

تشهد حالة الطقس اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026 انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مع استمرار الأجواء المائلة للحرارة والحارة خلال ساعات النهار، بينما تميل الأجواء للبرودة خلال الليل والصباح الباكر.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية فرص سقوط أمطار على عدد من المناطق، بالتزامن مع تكون الشبورة المائية خلال الساعات الأولى من الصباح، ونشاط الرياح أحيانًا على مناطق متفرقة من البلاد.

شبورة مائية وتحذيرات لقائدي السيارات

وحذرت هيئة الأرصاد من تكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة حتى التاسعة صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتكون الشبورة كثيفة أحيانًا، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق، لذلك شددت التوقعات على ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة في ساعات الصباح الأولى.

أمطار على السواحل والوجه البحري

وتتوافر فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، بنسبة حدوث تصل إلى نحو 40%.

ومن المتوقع أن تزداد شدة الأمطار أحيانًا خلال ساعات المساء على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وذلك على فترات متقطعة.

كما توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة، بنسبة حدوث تقارب 20%، على مناطق متفرقة من مدن القناة، وقد تمتد إلى أجزاء من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

رياح نشطة على عدة مناطق

وتنشط الرياح أحيانًا بسرعات تتراوح بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري وجنوب سيناء والبحر الأحمر، على فترات متقطعة.

وتشير توقعات الأرصاد إلى استمرار الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد، بينما تظل الأجواء حارة على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار.

درجات الحرارة اليوم الخميس

وتأتي درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم على عدد من مدن ومحافظات الجمهورية كالتالي:

-القاهرة: 28 درجة للعظمى و18 للصغرى.

-العاصمة الإدارية: 28 درجة للعظمى و17 للصغرى.

-6 أكتوبر: 28 درجة للعظمى و17 للصغرى.

-الإسكندرية: 24 درجة للعظمى و18 للصغرى.

-مطروح: 23 درجة للعظمى و17 للصغرى.

-العلمين: 24 درجة للعظمى و17 للصغرى.

-دمياط: 26 درجة للعظمى و19 للصغرى.

-بورسعيد: 27 درجة للعظمى و20 للصغرى.

-الإسماعيلية: 28 درجة للعظمى و17 للصغرى.

-السويس: 28 درجة للعظمى و17 للصغرى.

-العريش: 26 درجة للعظمى و16 للصغرى.

-شرم الشيخ: 32 درجة للعظمى و23 للصغرى.

-الغردقة: 31 درجة للعظمى و22 للصغرى.

-الفيوم: 29 درجة للعظمى و17 للصغرى.

-بني سويف: 29 درجة للعظمى و17 للصغرى.

-المنيا: 30 درجة للعظمى و16 للصغرى.

-أسيوط: 32 درجة للعظمى و16 للصغرى.

-سوهاج: 33 درجة للعظمى و18 للصغرى.

-قنا: 34 درجة للعظمى و19 للصغرى.

-الأقصر: 34 درجة للعظمى و19 للصغرى.

-أسوان: 35 درجة للعظمى و21 للصغرى.

-الوادي الجديد: 34 درجة للعظمى و21 للصغرى.

-أبو سمبل: 35 درجة للعظمى و22 للصغرى.



قالت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد، إن درجات الحرارة بدأت في الانخفاض تدريجيًا من اليوم الخميس، مع تأثر البلاد بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا، مشيرة إلى تراجع العظمى بالقاهرة غدًا إلى 25 و26 درجة، والصغرى إلى 16 درجة.

وأضافت لـ “صدى البلد”، أن فرص الأمطار تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحري، وقد تصل إلى غزيرة مساءً على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، مع فرص أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد.

وحذرت من الشبورة المائية ونشاط الرياح، داعية المواطنين لارتداء الملابس الخريفية، خاصة ليلًا والصباح الباكر، وتوخي الحذر أثناء القيادة ومتابعة النشرات الجوية.

طقس بارد ليلًا ومتابعة مستمرة

وتتجه درجات الحرارة إلى الانخفاض بشكل ملحوظ خلال ساعات الليل والصباح الباكر، خاصة على شمال البلاد، مع استمرار الأجواء الأكثر دفئًا في جنوب الصعيد.

وتنصح الأرصاد بمتابعة النشرات الجوية قبل التحرك، خصوصًا خلال فترات تكون الشبورة، والقيادة بحذر على الطرق التي تشهد انخفاضًا في مستوى الرؤية، مع توخي الحذر في المناطق التي تتعرض لسقوط الأمطار ونشاط الرياح.