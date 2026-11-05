قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عاجل.. تهديد بوجود قنبلة على متن طائرة متجهة من ميلانو إلى بوخارست
أحمد حسن يكشف عن قيمة المبلغ المدفوع من الزمالك لحل أزمة القيد
بدلًا من الزيت والسكر.. تفاصيل منظومة الدعم النقدي الجديدة وقيمة التموين لكل بطاقة في 2027
الخريف يخبئ مفاجآته.. الأرصاد تكشف خريطة الحرارة وتقلبات الطقس المقبلة
عبد الناصر زيدان يُفجّر مفاجأة بشأن مستقبل حسام حسن مع منتخب مصر.. و«البدري» الأقرب لخلافته
أسعار السجائر الآن بعد الزيادة.. ميريت بـ121 جنيهًا ومارلبورو بـ109
رعب في سماء القارة العجوز.. 12 إنذارا بوجود قنابل على متن طائرات في أوروبا
أبو شقة يكشف لـ صدى البلد أسباب تأخر قرار عودته إلى حزب الوفد.. صور
وزيرة التضامن تكرّم نور شعبان لفوزه بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي لعام 2026
من 500 لـ4000 جنيه شهريا للمتميزين.. حافز الجدارات الجديد للمعلمين كام ؟|تفاصيل
مجلس الوزراء: حافز تدريس لشاغلي وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومعاونيهم
منح وتغطية للمخاطر وتأمين صحي.. قرارات رسمية لإدراج عمال "الدليفري" ضمن العمالة غير المنتظمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الخريف يخبئ مفاجآته.. الأرصاد تكشف خريطة الحرارة وتقلبات الطقس المقبلة

الخريف يخبئ مفاجآته.. الأرصاد تكشف خريطة الحرارة وتقلبات الطقس المقبلة
الخريف يخبئ مفاجآته.. الأرصاد تكشف خريطة الحرارة وتقلبات الطقس المقبلة
إسراء عبدالمطلب

تشهد حالة الطقس اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026 انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مع استمرار الأجواء المائلة للحرارة والحارة خلال ساعات النهار، بينما تميل الأجواء للبرودة خلال الليل والصباح الباكر.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية فرص سقوط أمطار على عدد من المناطق، بالتزامن مع تكون الشبورة المائية خلال الساعات الأولى من الصباح، ونشاط الرياح أحيانًا على مناطق متفرقة من البلاد.

الطقس اليوم

شبورة مائية وتحذيرات لقائدي السيارات

وحذرت هيئة الأرصاد من تكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة حتى التاسعة صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتكون الشبورة كثيفة أحيانًا، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق، لذلك شددت التوقعات على ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة في ساعات الصباح الأولى.

أمطار على السواحل والوجه البحري

وتتوافر فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، بنسبة حدوث تصل إلى نحو 40%.

ومن المتوقع أن تزداد شدة الأمطار أحيانًا خلال ساعات المساء على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وذلك على فترات متقطعة.

كما توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة، بنسبة حدوث تقارب 20%، على مناطق متفرقة من مدن القناة، وقد تمتد إلى أجزاء من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

رياح نشطة على عدة مناطق

وتنشط الرياح أحيانًا بسرعات تتراوح بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري وجنوب سيناء والبحر الأحمر، على فترات متقطعة.

وتشير توقعات الأرصاد إلى استمرار الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد، بينما تظل الأجواء حارة على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار.

درجات الحرارة اليوم الخميس

وتأتي درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم على عدد من مدن ومحافظات الجمهورية كالتالي:

-القاهرة: 28 درجة للعظمى و18 للصغرى.

-العاصمة الإدارية: 28 درجة للعظمى و17 للصغرى.

-6 أكتوبر: 28 درجة للعظمى و17 للصغرى.

-الإسكندرية: 24 درجة للعظمى و18 للصغرى.

-مطروح: 23 درجة للعظمى و17 للصغرى.

-العلمين: 24 درجة للعظمى و17 للصغرى.

-دمياط: 26 درجة للعظمى و19 للصغرى.

-بورسعيد: 27 درجة للعظمى و20 للصغرى.

-الإسماعيلية: 28 درجة للعظمى و17 للصغرى.

-السويس: 28 درجة للعظمى و17 للصغرى.

-العريش: 26 درجة للعظمى و16 للصغرى.

-شرم الشيخ: 32 درجة للعظمى و23 للصغرى.

-الغردقة: 31 درجة للعظمى و22 للصغرى.

-الفيوم: 29 درجة للعظمى و17 للصغرى.

-بني سويف: 29 درجة للعظمى و17 للصغرى.

-المنيا: 30 درجة للعظمى و16 للصغرى.

-أسيوط: 32 درجة للعظمى و16 للصغرى.

-سوهاج: 33 درجة للعظمى و18 للصغرى.

-قنا: 34 درجة للعظمى و19 للصغرى.

-الأقصر: 34 درجة للعظمى و19 للصغرى.

-أسوان: 35 درجة للعظمى و21 للصغرى.

-الوادي الجديد: 34 درجة للعظمى و21 للصغرى.

-أبو سمبل: 35 درجة للعظمى و22 للصغرى.

قالت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد، إن درجات الحرارة بدأت في الانخفاض تدريجيًا من اليوم الخميس، مع تأثر البلاد بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا، مشيرة إلى تراجع العظمى بالقاهرة غدًا إلى 25 و26 درجة، والصغرى إلى 16 درجة.

وأضافت لـ “صدى البلد”، أن فرص الأمطار تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحري، وقد تصل إلى غزيرة مساءً على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، مع فرص أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد.

وحذرت من الشبورة المائية ونشاط الرياح، داعية المواطنين لارتداء الملابس الخريفية، خاصة ليلًا والصباح الباكر، وتوخي الحذر أثناء القيادة ومتابعة النشرات الجوية.

طقس بارد ليلًا ومتابعة مستمرة

وتتجه درجات الحرارة إلى الانخفاض بشكل ملحوظ خلال ساعات الليل والصباح الباكر، خاصة على شمال البلاد، مع استمرار الأجواء الأكثر دفئًا في جنوب الصعيد.

وتنصح الأرصاد بمتابعة النشرات الجوية قبل التحرك، خصوصًا خلال فترات تكون الشبورة، والقيادة بحذر على الطرق التي تشهد انخفاضًا في مستوى الرؤية، مع توخي الحذر في المناطق التي تتعرض لسقوط الأمطار ونشاط الرياح.

حالة الطقس اليوم القاهرة الطقس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاجازات الرسمية في 2026

إجازات شهر 11.. موعد العطلة الرسمية المقبلة للموظفين والمدارس

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الخميس بالأسواق

حسام حسن

حرب باردة بين الأهلي وحسام حسن.. سبب إقامة مباريات كأس مصر قبل معسكر المنتخب

المتهم

مجسم جثة أثار الرعب.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو السيارة المثيرة للجدل

أسعار مواد البناء في مصر اليوم الخميس

الحديد يرتفع والأسمنت يتراجع.. أسعار مواد البناء في مصر اليوم الخميس

السوبر المصري

مكان السوبر المصري.. عرض قطري لاستضافة البطولة والشركة الراعية تحسم المصير

صورة أرشيفية

أمطار وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الأيام المقبلة

سعر الذهب في مصر

استقرار سعر الذهب اليوم في مصر مستهل تعاملات الخميس.. كم وصل عيار 21؟

ترشيحاتنا

حملات بيطرية

محافظ الدقهلية يتابع حملات الطب البيطري لمواجهة الكلاب الضالة بحي غرب المنصورة

جهود التصدي للتعديات على المرافق العامة

قطع 3 وصلات مياه ورفع 4 عدادات.. إجراءات حاسمة ضد محطات غسيل السيارات المُخالفة بالفيوم.. صور

جولة ميدانية

السوق السياحي وميدان المحطة.. حملات مكثفة لرفع الإشغالات وتنظيم أسواق أسوان

بالصور

انطلاق فعاليات مهرجان قنا الدولي للفنون والحرف التراثية.. اليوم

مهرجان قنا الدولي للفنون والحرف التراثية
مهرجان قنا الدولي للفنون والحرف التراثية
مهرجان قنا الدولي للفنون والحرف التراثية

احذر هذه الأطعمة إذا كنت تعاني من ارتجاع المريء.. أبرزها الشوكولاتة والقهوة

احذر هذه الأطعمة إذا كنت تعاني من ارتجاع المريء.. أبرزها الشوكولاتة والقهوة
احذر هذه الأطعمة إذا كنت تعاني من ارتجاع المريء.. أبرزها الشوكولاتة والقهوة
احذر هذه الأطعمة إذا كنت تعاني من ارتجاع المريء.. أبرزها الشوكولاتة والقهوة

فوائد المكسرات لصحة القلب.. تعرف على الكمية المناسبة يوميا

 فوائد المكسرات لصحة القلب.. تعرف على الكمية المناسبة يوميا
 فوائد المكسرات لصحة القلب.. تعرف على الكمية المناسبة يوميا
 فوائد المكسرات لصحة القلب.. تعرف على الكمية المناسبة يوميا

بفستان أسود أنيق.. جومانا مراد في إطلالة جذابة تخطف الأنظار

جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: هل أصبح التريند مفتاح الفرص؟

المزيد